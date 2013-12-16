آنالیز ردیف موسیقی ایرانی مکتوب شد/ کنسرت گروه "همساز" در خارج

مسعود شعاری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود در حوزه موسیقی گفت: بعد از انتشار آلبوم تصویری کنسرت سال 90 گروه همساز که یک ماه گذشته از سوی موسسه آوای باربد وارد بازار موسیقی شد بیشتر فعالیت‌های خود را بر تدریس در دانشگاه و آموزشگاه موسیقی همساز متمرکز کردم و فعلا فعالیتی غیر از انتشار یک کتاب کاربردی در موسیقی ندارم.

وی درباره این آلبوم تصویری توضیح داد: این آلبوم برگرفته از کنسرت سال 90 گروه همساز در فرهنگسرای نیاوران است که به شکل بداهه‌نوازی توسط مسعود شعاری، سینا شعاری نوازنده گیتار کلاسیک و عود و درشن‌ آنند نوازنده طبلا، در قالب پنج قطعه اجرا و در همان سال با استقبال تماشاگران نیز مواجه شد.

این نوازنده سه‌تار افزود: البته بیشتر ساخته‌های این اثر موسیقایی تصویری از قطعات ساخته شده فرزندم سینا شعاری است که مانند کارهای این سال‌های وی در قالب یک فضای تلفیقی برای مخاطبان ارائه شده است و به نوعی گفتگویی میان دو موسیقی ایران و هند است که این بار از الگوهای موسیقی جاز در آن استفاده شده است.

شعاری درباره کتاب در دست تالیف خود نیز خاطرنشان کرد: این کتاب که به احتمال زیاد تا پایان سال جاری منتشر خواهد شد، تجزیه، تحلیل و آنالیز ردیف موسیقی ایرانی در شکل کاربردی است که در یک قالب متفاوت، قوانین مربوط به ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی را به علاقه مندان این گونه موسیقایی با روشی نوین ارائه می کند. این اثر به اعتقاد من یکی از آثار تالیفی در حوزه موسیقی ایرانی است که می تواند کمک خوبی برای پژوهشگران این فضای موسیقایی باشد.

این نوازنده صاحب سبک سه تار در بخش پایانی صحبت‌های خود به تلاش برای برگزاری کنسرت در خارج از کشور خبر داد و گفت: تصمیم دارم کنسرت هایی را در خارج از کشور برگزار کنم البته این کنسرت ها در صورت محقق شدن سال آینده برگزار خواهد شود که جزییات آن را تا ماه آینده اعلام خواهم کرد.

مسعود شعاری از نوازندگان تخصصی سه تار است. او با مکاتب مختلف سه‌تار نوازی قدما مانند ابوالحسن صبا، سعید هرمزی، یوسف فروتن و احمد عبادی آشناست. شعاری تاکنون شاگرد هنرمندان صاحب‌نامی چون محمدرضا لطفی، حسین علیزاده و داریوش طلایی بوده است. یکی از ویژگی‌های آثار شعاری تجربیاتی است که در عرصه موسیقی تلفیقی داشته است.