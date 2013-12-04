پتروشیمی لردگان برای بهره برداری نیازمند تخصیص اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چنانچه تخصیص اعتبار برای پتروشیمی لردگان تامین شود می توان این پروژه را هرچه سریعتر به بهره برداری رساند.

وی تصریح کرد: پترو شیمی بروجن نیز یکی دیگر از پروژه های بزرگ این استان است اما به اندازه پترو شیمی لردگان عملیات اجرایی بالایی ندارد.

عیدی ادامه داد: برای تامین خط آمونیاک بحث های ریالی مطرح است که باید به این امر رسیدگی شود.

معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه راه آهن یکی دیگر از پروژه های بزرگ این استان است، بیان داشت: عملیات اجرایی راه آهن همچنان ادامه دارد و امید است با حل مشکلات پروژه مذکور را هرچه سریعتر به بهره برداری رساند.

عیدی به اجرای چهارخطه ها در این استان اشاره کرد و یادآور شد: اکثر چهارخطه ها در این استان فعال بوده و چهارخطه شهرکرد- بن – داران نیز تا چند ماه آینده تکمیل خواهد شد.

وی اذعان داشت: برای برخی ازپروژه های این استان به پیمانکار بدهکار هستیم اما همچنان این پروژه ها فعالیت خود را انجام می دهند و در آینده ای نزدیک دیون پیمانکاران نیز پرداخت خواهد شد.