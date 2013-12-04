220 روحانی برای ترویج اقامه نماز در بنیاد مسکن فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق شهرابی ظهر چهارشنبه با آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین دیدار کرد.



دبیر ستاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در این دیدار اظهارداشت: این نهاد مقدس در زمینه ترویج اقامه نماز و فعالیت های قرآنی جزو دستگاه های برتر و پیشرو در کشور است.



وی افزود: فعالیت های فرهنگی و ترویج اقامه نماز در بین کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باعث شده که این دستگاه در بین دستگاه های اجرایی کشور به عنوان برتر شناحته شود.



این مسئول بیان کرد: برنامه هایی که در جهت فعالیت های قرآنی و اقامه نماز اول وقت برای کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت می گیرد تاثیرگذار بوده و باعث روحیه بالای یک کارمند در برخورد با ارباب رجوع می شود.



حجت الاسلام شهرابی یادآورشد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین جزو برترین دستگاه ها در کشور در امر اقامه نماز اول وقت بوده که جای قدر دانی دارد.



در پایان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین از مسئولان بیناد مسکن استان قزوین که در امر نماز توجه ویژه ای داشتند، قدردانی شد.