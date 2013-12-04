  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری لرستان منصوب شد

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری لرستان منصوب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با حکم استاندار لرستان مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس حکم صادره از سوی هوشنگ بازوند، احسان جهانیان به عنوان مدیرکل جدید امنیتی انتظامی استانداری لرستان منصوب شد.

عباس علیشاهیان پیش از این مسئولیت مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری لرستان را بر عهده داشت. احسان جهانیان نیز پیش از این معاون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری لرستان بوده است.

پیش از این دو مدیر کل دیگر زیر مجموعه معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شده بودند.

فرهاد طهماسبی جایگزین حامد نظرنیا در دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری و جعفر علی طولابی به عنوان سرپرست اداره سیاسی و انتخابات استانداری لرستان منصوب شده بودند.
 

کد مطلب 2188669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها