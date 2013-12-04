مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری لرستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس حکم صادره از سوی هوشنگ بازوند، احسان جهانیان به عنوان مدیرکل جدید امنیتی انتظامی استانداری لرستان منصوب شد.

عباس علیشاهیان پیش از این مسئولیت مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری لرستان را بر عهده داشت. احسان جهانیان نیز پیش از این معاون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری لرستان بوده است.

پیش از این دو مدیر کل دیگر زیر مجموعه معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شده بودند.

فرهاد طهماسبی جایگزین حامد نظرنیا در دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری و جعفر علی طولابی به عنوان سرپرست اداره سیاسی و انتخابات استانداری لرستان منصوب شده بودند.

