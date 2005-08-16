به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز، نماينده اصفهان با استناد به ماده 77 آيين نامه داخلي مجلس به اظهارات كاوياني نماينده نهاوند پاسخ داد.

كامران خطاب به حداد عادل گفت: حرفهاي خلافي عليه من زده شد كه اگر امروز تذكر ندهم، ظلم به ارزش ها و اصول نمايندگي است.

وي افزود: از اول دوره نمايندگي مجلس هفتم تاكنون بنده در تذكرات خود، اسم هيچ فردي را نبرده ام و زماني كه من اسم كسي را نمي برم، چگونه برخي به خود اجازه مي دهند، اسم مرا ببرند.

كامران با اشاره به بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس گفت: رهبر انقلاب فرمودند: اين 4 سال را وقف خدمت به مردم كنيد و افكاري كه منشاء سود آينده مادي مي شود را از ذهنتان خارج كنيد و خيال خودتان را راحت كنيد، حضورتان بايد با رعايت دقيقه و ثانيه باشد، سفرها را كم كنيد، يكديگر را نصيحت كنيد و همديگر را حفظ كنيد.

نماينده اصفهان اظهار داشت: آنچه من درباره حضور نمايندگان در كميسيون ها و ديگر مباحث مطرح كردم ربطي به اين دوره مجلس ندارد و در دوره پنجم هم كه نماينده بودم، بر آنها اصرار مي كردم.

كامران ادامه داد: نماينده محترم نهاوند فرمود كه بنده و خانم اخوان همسرم، برويم حقوق و پاداش خود را به كميته امداد بدهيم اگر دلمان به حال محرومين مي سوزد.

وي گفت: من و خانم اخوان مي توانستيم دو ماشين بگيريم، مسكن و پاداش را بگيريم اما آنها را پس داديم و نگرفتيم. ارز ماموريتي نگرفتيم، دو موبايل مي توانستيم بگيريم كه نگرفتيم و سه ميليون تومان پاداش و عيدي را هم به كميته امداد داديم.

كامران افزود: باور كنيد نيت درون من آن نيست كه اين حرفها را بزنم، من به خانم اخوان گفتم اگر اينها را نگويم، خيانت به ارزشهاست، من و خانم اخوان در انتخابات اصفهان مستقل و منفرد شركت مي كنيم و ليستي هم نيستم و به هيچ كس هم بدهكار نيستيم و خودمان راي مي آوريم.

در اين هنگام، حداد عادل خطاب به كامران گفت: آيا شما مخالف آن هستيد كه يك نماينده مجلس با خانواده با هزينه خود در تطعيلات مجلس به سفر مكه برود؟ عمره سفر مستحبي است و من قبلا از نيت خير شما و خانم اخوان دفاع كردم.

كامران گفت: مخالف سفر حج نمايندگان نيستيم، اما بدانيد در كميسيون امنيت ملي ليست گذاشته اند كه به ترتيب حروف الفبا به ماموريت خارج بروند.

وي ادامه داد: من شرعا و عرفا در تذكراتي كه تاكنون داده ام نام كسي را نبرده ام.



در اين هنگام حداد عادل خطاب به كامران گفت: همين كه اسم كسي را نمي بريد باعث مي شود كه به همه نمايندگان اهانت شود، شما در برخي موارد در مصاديق هم اشتباه مي كنيد.

حداد عادل افزود: اصل ساده زيستي و اصولگرايي و تذكرات مقام معظم رهبري كه برخاسته از مكتب آسماني و الهي ماست، صحيح است اما نبايد به گونه اي اين مطالب عنوان شود كه همه نمايندگان مورد سوءظن قرار گيرند.

كامران در پايان گفت: اگر اين گونه است از اين به بعد اسم نماينده و مصاديق را ذكر مي كنم.

بنا بر اين گزارش، سخنان حداد عادل با ابراز احساسات و تحسين نمايندگان مجلس همراه بود.

گويا تعداد زيادي از نمايندگان از تذكرات متعدد كامران نماينده اصفهان دلخور بوده اند.