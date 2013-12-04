پاسخگویی به نیازهای معلولان نیشابور با ورود خیران در این عرصه میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر محمود موسوی قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامی‌داشت روز معلولان که در تالار تربیت نیشابور برگزار شد، بر لزوم حضور آسان معلولان در اماکن عمومی و محیط های اجتماعی تاکید کرد.

وی افزود: در این راستا با ادارات مرتبط چون شهرداری، پلیس راهور و ارگان های مربوطه مذاکراتی داشتیم و با پیگیری های انجام شده تصمیماتی گرفته شده که در آینده نزدیک شاهد رفع موانع و استانداردسازی در سطح معابر نیشابور باشیم.

وی با بیان اینکه بهزیستی نیشابور 150 مسئولیت در حوزه های مختلف را بر عهده دارد افزود: بهزیستی از زمان تشکیل یک خانواده و تا مرحله سالمندی با ارائه خدماتی همچون مشاوره های قبل از ازدواج، مشاوره ژنتیک، ارائه خدمات توانبخشی به معلولان تا آموزش‌ مهارت‌های زندگی در دوره سالمندی را برعهده دارد.

موسوی با اشاره به اینکه نیشابور دومین شهرستان بزرگ در خراسان رضوی به‌لحاظ تعداد معلولان است افزود: بیش از 30 هزار نفر معلول را زیر پوشش دارد و یکی از اهداف ما، پیشگیری از معلولیت‌ها اعم از بینایی، شنوایی، جسمی و ذهنی برای عموم مردم است که کاهش معلولیت‌ها را در پی دارد.

وی عنوان کرد: معلولیت، محدودیت نیست و نباید این ذهنیت در افکار عمومی جامعه به وجود بیاید که معلولان باید منزوی باشند بلکه در جامعه معلولان زیادی هستند که جزء نخبگان محسوب می شوند.

وی در این مراسم ضمن تقدیر از معلولان نمونه شهرستان از تلاش‌های علی‌رضا بیاتی نویسنده، کارگردان و بازیگر معلول نیشابوری تقدیر کرد این هنرمند مقام سوم نخستین جشنواره تئاتر پویش خراسان رضوی را کسب کرده است.