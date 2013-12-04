اولین برف پاییزی در آذربایجان شرقی/ هریس با دمای 7 درجه زیر صفر سردترین شهر استان

محمد اشجعی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: سامانه بارشی از ساعات پایانی پنجشنبه آغاز و تا ظهر جمعه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به سامانه بارشی در آذربایجان شرقی گفت: سامانه بارشی در مناطق نیمه جنوبی استان خواهد بود.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی در ادامه افزود: در طی 24 ساعت گذشته از نظر دما شهر میانه با 18 درجه بالای صفر و شهر هریس با 7 درجه زیر صفر سردترین شهر استان بود و بیشترین بارش نیز در کلیبر با 4 میلی متر گزارش شده است.

اشجعی اضافه کرد: وضعیت باد در استان بین 30 تا 60 کیلومتر در جاهای مختلف استان وجود دارد که شهر سهند با 61 کیلومتر بر ساعت بیشترین وزش باد را در استان داشته است.

