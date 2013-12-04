۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸

علی نیا خبر داد:

بارش 30 سانتیمتر برف در مناطق کوهستانی اشکورات رودسر

رودسر - خبرگزاری مهر: بخشدار رحیم آباد شهرستان رودسر از بارش 30 سانتیمتری برف در مناطق کوهستانی اشکورات این بخش خبر داد.

نادر علی نیا  در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ورود سامانه سرد و بارش زا به استان گیلان و کاهش دمای هوا  بین  5 تا 30 سانتیمتر برف در 70 روستای اشکورات این بخش به زمین نشست.

وی همچنین با بیان این که بارش برف در ارتفاعات رحیم آباد همچنان ادامه دارد، اظهارداشت: در حال حاضر تمامی راه های مواصلاتی به مرکز بخش باز و  آمد و شد در این منطقه جریان دارد.

 بخشدار رحیم آباد رودسر گفت:  عوامل راهداری نیز با بسیج تمامی امکانات در منطقه مستقر هستند تا از انسداد محورهای ارتباطی در اثر بارش برف سنگین جلوگیری کنند.

وی در ادامه یادآورشد: همچنین در زمینه سوخت رسانی به روستاهای اشکورات  شهرستان رودسر هم اکنون مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 2188679

