بارش 30 سانتیمتر برف در مناطق کوهستانی اشکورات رودسر

نادر علی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ورود سامانه سرد و بارش زا به استان گیلان و کاهش دمای هوا بین 5 تا 30 سانتیمتر برف در 70 روستای اشکورات این بخش به زمین نشست.

وی همچنین با بیان این که بارش برف در ارتفاعات رحیم آباد همچنان ادامه دارد، اظهارداشت: در حال حاضر تمامی راه های مواصلاتی به مرکز بخش باز و آمد و شد در این منطقه جریان دارد.

بخشدار رحیم آباد رودسر گفت: عوامل راهداری نیز با بسیج تمامی امکانات در منطقه مستقر هستند تا از انسداد محورهای ارتباطی در اثر بارش برف سنگین جلوگیری کنند.

وی در ادامه یادآورشد: همچنین در زمینه سوخت رسانی به روستاهای اشکورات شهرستان رودسر هم اکنون مشکلی وجود ندارد.