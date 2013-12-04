  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

سلیمانی:

بارندگی در پلدختر 15 درصد افزایش یافت

بارندگی در پلدختر 15 درصد افزایش یافت

پلدختر - خبرگزاری مهر: مسئول اداره هواشناسی شهرستان پلدختر گفت: متوسط بارندگی در مناطق مختلف این شهرستان در مقایسه با سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است.

تیمور سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای مهر ماه سالجاری تاکنون در مناطق مختلف این شهرستان به طور میانگین79.7 میلیمتر بارندگی گزارش شده است.

وی اضافه کرد: این مقدار بارندگی در مدت مشابه سال گذشته 67 میلیمتر بوده است.

سلیمانی متوسط بارندگی در بلند مدت در شهرستان پلدختر را 362 میلی متر اعلام کرد و اظهار داشت: بارندگی بامداد امروز در پلدختر تا کنون 1.1 میلیمتر بوده است که از بامداد چهارشنبه در شهرستان پلدختر آغاز و موجب شادمانی مردم به ویژه کشاورزان شده است.

مسئول اداره هواشناسی شهرستان پلدختر با بیان این که سامانه بارش زا از بامداد چهارشنبه وارد استان لرستان شده است افزود: نقشه های هواشناسی نشان می دهد این سامانه به تناوب تا شنبه هفته آینده در مناطق مختلف استان لرستان فعال خواهد بود.
 

کد مطلب 2188682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها