بارندگی در پلدختر 15 درصد افزایش یافت

تیمور سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای مهر ماه سالجاری تاکنون در مناطق مختلف این شهرستان به طور میانگین79.7 میلیمتر بارندگی گزارش شده است.

وی اضافه کرد: این مقدار بارندگی در مدت مشابه سال گذشته 67 میلیمتر بوده است.

سلیمانی متوسط بارندگی در بلند مدت در شهرستان پلدختر را 362 میلی متر اعلام کرد و اظهار داشت: بارندگی بامداد امروز در پلدختر تا کنون 1.1 میلیمتر بوده است که از بامداد چهارشنبه در شهرستان پلدختر آغاز و موجب شادمانی مردم به ویژه کشاورزان شده است.

مسئول اداره هواشناسی شهرستان پلدختر با بیان این که سامانه بارش زا از بامداد چهارشنبه وارد استان لرستان شده است افزود: نقشه های هواشناسی نشان می دهد این سامانه به تناوب تا شنبه هفته آینده در مناطق مختلف استان لرستان فعال خواهد بود.

