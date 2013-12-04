طرح امداد و نجات زمستانه از 20 آذرماه در اصفهان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی خانبازی تصریح کرد: این طرح با مشارکت جمعیت هلال احمر، پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در کلیه شهرستان های استان از 20 آذرماه لغایت 20 اسفندماه اجرا می شود.

وی افزود: معاونت امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان با همکاری 26 شعبه و دفتر نمایندگی هلال احمر در شهرستانها و مهیا کردن 37 پایگاه امدادونجات جاده ای ، امدادونجات کوهستان ، امدادونجات ساحلی و هوایی در نقاط خطرخیز استان آمادگی کامل را جهت پاسخگویی به حوادث احتمالی خواهد داشت.

معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه داد: در این طرح 900 نفر نجاتگر به استعداد یک فروند بالگرد ، 44 دستگاه آمبولانس ، 15 دستگاه خودروی نجات ، 22 ست نجات هیدرولیک به کارگیری خواهند شد.

وی ادامه داد: از اهم فعالیت های پایگاه های امداد و نجات زمستانه می توان به ارائه خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان ناشی از حوادث جاده ای کوهستان و محیطی ، اسکان آسیب دیدگان ناشی از حوادث و درراه ماندگان ناشی از بارش های جوی و همچنین انتقال مصدومین ناشی از حوادث به مراکز درمانی اشاره کرد.

