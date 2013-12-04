برقراری آرامش دارویی در کشور از مهمترین اقدامات 100 روزه وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدحسين قرباني افزود: در حال حاضر با روند مديريتي مثبت در وزارت بهداشت و همراهي و همدلي ايجاد شده بين همه اركان نظام سلامت گام بزرگي براي كاهش برخي از چالشهاي اين حوزه برداشته شده است.

وي تجميع بيمه‌ها و يكسان‌سازي سرانه درمان و بيمه و نگاه ميداني مديريتي شخص وزير بهداشت را از ديگر ويژگيهاي مثبت گزارش 100 روزه وزارت بهداشت عنوان كرد و افزود: نگاه قانونمند به برنامه‌هاي حوزه وزارت بهداشت و ارائه راه‌حل‌هاي استراتژيك و نه مقطعي و مسكن گونه از ديگر نكات مثبت عملكرد حوزه سلامت در دوره اخير است.

سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در عين حال 100 روز را براي اقدامات ريشه‌اي و مهم كافي ندانست و يادآور شد: در حال حاضر بزرگترين چالش وزارت بهداشت هزينه بالاي درمان است كه بر دوش مردم است و بنابراين موضوع تجميع بيمه‌ها كه جزء تكاليف برنامه پنجم توسعه است بايد مديريت شود.

وي افزود: كاهش هزينه‌هاي درماني از جيب مردم و تجميع بيمه‌ها مورد توجه كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز هست و اميد مي‌رود با واقعي شدن تعرفه‌ها، هزينه‌هاي سنگيني كه از جيب مردم پرداخت مي‌شود، كاهش يابد.

مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: يكي از عمده‌ترين عواملي كه باعث شده بار اصلي درمان بردوش مردم باشد، پوشش ضعيف بيمه‌هاست بنابراين اين موضوع بايد پي‌گيري شود.

قرباني در پاسخ به اين پرسش كه كميسيون بهداشت و درمان مجلس با توجه به كمبود جدي اعتبارات حوزه سلامت چه كمكي مي‌تواند در پيشبرد اهداف نظام سلامت ايفا كند، گفت: عدم تخصيص بودجه مناسب به حوزه سلامت از جمله تخصيص نيافتن 10 درصد هدفمندي يارانه‌ها به اين حوزه، باعث شده است كه وزارت بهداشت در حوزه‌هاي تامين دارو، پرداخت حقوق و اداره بيمارستان‌ها با مشكل مواجه شود.

وي با بيان اينكه در لايحه بودجه سال 93 وزارت بهداشت، گامهاي خوبي براي رفع برخي چالشهاي حوزه سلامت برداشته شده است گفت: در اين لايحه رديف‌هاي اعتباري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور افزايش يافته و سهم واردات و توليد دارو در اين بودجه بهتر ديده شده است.

سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: درصدد هستيم با افزايش ميزان ماليات بر دخانيات در سال 93 و اختصاص سهم زيادي از آن به حوزه سلامت، اخذ ماليات از واردات خودروهاي خارجي و نيز اختصاص درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و نيز حاملهاي انرژي و اختصاص درصدي از اين درآمدها به وزارت بهداشت، نظام سلامت را در حل كمبود اعتبارات ياري دهيم.