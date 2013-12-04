پائولو، غایب بزرگ تیم والیبال شهرداری در دیدار با پیکان

کریم صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی امروز چهارشنبه تیم شهرداری تبریز در خانه پیکان تهران اظهار داشت: سه شنبه برای دیدار با تیم پیکان به تهران رفتیم و قرار است امروز برابر این حریف به میدان برویم که امیدواریم بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

وی ادامه داد: پیکان یکی از تیم های خوب و قدرتمند لیگ است اما تیم شهرداری تبریز هم امسال با هدایت فنی حسین معدنی و تلاش بازیکنان نشان داده که توانایی های زیادی دارد و می تواند برابر تیم های مدعی بازی خوبی انجام دهد.

صفری عنوان کرد: برای دیدار با پیکان پائولو را که آسیب دیده است، به عنوان تنها بازیکن غایب در اختیار نداریم.

وی گفت: با این حال وضعیت تیم با توجه به تمریناتی که در طول هفته انجام داده ایم، بسیار خوب است و بازیکنان هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ بدنی آمادگی مصاف با تیم پیکان را دارند.

سرپرست تیم والیبال شهرداری تبریز یادآور شد: هدف ما در دیدار با تیم پیکان کسب امتیاز بیشتر نسبت به تیم میزبان خواهد بود که به امید خدا و با تلاش کادر فنی و بازیکنان به این مهم خواهیم رسید.

