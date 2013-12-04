مدیرکل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار لرستان در این مراسم ضمن تاکید بر تکریم خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، خواستار تسریع در روند اجرا و بهره برداری از طرح مجتمع فرهنگی، ورزشی، توانبخشی بنیاد شهید استان شد.

هوشنگ بازوند افزود: تکمیل و راه اندازی این مجتمع، نقش مهمی در خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا به ویژه ارائه خدمات توانبخشی و رفاهی به ایثارگران و جانبازان استان دارد.

وی همچنین با اشاره به مشکل بیکاری موجود در لرستان، اظهار کرد: زمینه سازی برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب ویژه فرزندان شهدا و ایثارگران استان از دیگر محورهای مهم در زمینه فعالیت های بنیاد شهید در این استان باید باشد.

استاندار لرستان افزود: تامین اعتبار و برنامه ریزی برای اجرای هرچه سریعتر طرح ساماندهی گلزار شهدای استان لرستان نیز باید به صورت جدی در دستور کار مدیریت این سازمان در استان قرار گیرد.

در این مراسم با تقدیر از مصطفی اسکندری مدیر کل قبلی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، مراد روشنی به عنوان مدیرکل جدید این نهاد معرفی شد.