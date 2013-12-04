سرابی درباره وضعیت برگزاری کارگاه "ساخت و ساز نقش" به خبرنگار مهر گفت: جلسه مصاحبه و تست برگزار شد و طی آن 14 بازیگر برای حضور در این کارگاه آموزشی انتخاب شدند. قرار است کارگاه "ساخت و ساز نقش" را از روز شنبه 16 آذرماه برگزار می‌کنیم.



وی درباره شرکت کنندگان در این کارگاه تخصصی بازیگری یادآور شد: تمام کسانی که برای حضور در این کارگاه انتخاب شدند از بازیگران جوانی هستند که یا دوره‌های بازیگری آموزشگاه‌های استاد سمندریان یا آقای تارخ را گذرانده‌اند و یا دانشجو بوده‌اند. همه این 14 نفر فعالیت‌های متعددی در عرصه بازیگری داشته‌اند.



این بازیگر با سابقه تئاتر و بازیگردان فیلم‌های "دهلیز" و "ملبورن" با اشاره به استقبال بازیگران برای حضور در کارگاه "ساخت و ساز نقش" تأکید کرد: تعداد متقاضیان حضور در کارگاه به قدری بود که تصمیم گرفتیم پایان بهار سال 93 بار دیگر این دوره از کارگاه تخصصی بازیگری با عنوان "ساخت و ساز نقش" را برای بازیگران بیشتری برگزار کنیم. البته شاید کارگاه سال آینده با تغییراتی به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و اساتید مهمان همراه باشد.



کارگاه "ساخت و ساز نقش" با حضور علی سرابی و دو هنرمند مهمان سینما و تئاتر و با حمایت برج میلاد و خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.