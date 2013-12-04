۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۶

کارگاه بازیگری علی سرابی بهار 93 تکرار می‌شود

علی سرابی که قرار است از هفته آینده کارگاه تخصصی بازیگری با عنوان "ساخت و ساز نقش" را برگزار کند با اشاره به استقبال بازیگران متقاضی حضور در این کارگاه، از برگزاری مجدد آن در اواخر بهار 93 خبر داد.

سرابی درباره وضعیت برگزاری کارگاه "ساخت و ساز نقش" به خبرنگار مهر گفت: جلسه مصاحبه و تست برگزار شد و طی آن 14 بازیگر برای حضور در این کارگاه آموزشی انتخاب شدند. قرار است کارگاه "ساخت و ساز نقش" را از روز شنبه 16 آذرماه برگزار می‌کنیم.

وی درباره شرکت کنندگان در این کارگاه تخصصی بازیگری یادآور شد: تمام کسانی که برای حضور در این کارگاه انتخاب شدند از بازیگران جوانی هستند که یا دوره‌های بازیگری آموزشگاه‌های استاد سمندریان یا آقای تارخ را گذرانده‌اند و یا دانشجو بوده‌اند. همه این 14 نفر فعالیت‌های متعددی در عرصه بازیگری داشته‌اند.

این بازیگر با سابقه تئاتر و بازیگردان فیلم‌های "دهلیز" و "ملبورن" با اشاره به استقبال بازیگران برای حضور در کارگاه "ساخت و ساز نقش" تأکید کرد: تعداد متقاضیان حضور در کارگاه به قدری بود که تصمیم گرفتیم پایان بهار سال 93 بار دیگر این دوره از کارگاه تخصصی بازیگری با عنوان "ساخت و ساز نقش" را برای بازیگران بیشتری برگزار کنیم. البته شاید کارگاه سال آینده با تغییراتی به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و اساتید مهمان همراه باشد.

کارگاه "ساخت و ساز نقش" با حضور علی سرابی و دو هنرمند مهمان سینما و تئاتر و با حمایت برج میلاد و خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

