انتصاب نماینده واعظی در هیات مرکزی گزینش وزارت ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، تحسین عادلی به سمت نماینده وزیر ارتباطات در هیات مرکزی گزینش این وزارتخانه انتخاب شد؛ پیش از این سعید شریف زاده تصدی این پست را عهده دار بود.

مراسم معارفه نماینده وزارت ارتباطات ارتباطات در هیات مرکزی گزینش با حضور حجت الاسلام ثقفی معاون دبیر هیات عالی گزینش کشور ، مدیرکل بررسی و صلاحیت هیات عالی، نماینده هیات عالی گزینش در هیات مرکزی و نماینده معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور در هیات مرکزی گزینش برگزار شد.

محمود واعظی در مراسم معارفه نماینده اس در هیات مرکزی گزینش گفت: گزینش یک امر عقلی، منطقی و ضرورت هر سازمان است که از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از این جهت گزینش صحیح باعث ارتقاء خدمات و رشد شکوفایی هر سازمان و دستگاه و مانع تخلفات و به نوعی پیشگیری قبل از درمان محسوب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه بعضی از قسمت ها مثل گزینش از اهمیت بسزایی در وزارتخانه ها برخوردار است و به نوعی درگاه ورود افراد به مجموعه به حساب می آید، حساسیت زیادی قائل شدم تا در انتصاب مسئولیت گزینش، تامل و تحقیق شود و در نهایت فردی با توانائیهای لازم را برای تصدی این مسئولیت انتخاب کردم و امیدمی رود با تلاش های صورت گرفته این انتخاب مورد رضایت خداوند قرار گیرد.

در این مراسم تحسین عادلی نیز اظهار امیدواری کرد با توجه به توانایی که در مجموعه گزینش وجود دارد و همکاری و اعتقادی که مدیریت های اجرایی و بدنه وزارت به ضرورت های گزینش دارند درچهارچوب های قانونی ضوابط و دستورالعمل های مربوطه با همکاری و همدلی سایر اعضا بتوان در جهت ارتقاء کیفی مسئولیت موثر واقع شد.