روز دانشجو نماد حرکت ضد استبدادی و استعماری در تاریخ مبارزات نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدي پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی اساتید شهرستان که در سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد اظهار داشت: روز دانشجو به عنوان نماد حرکت ضد استبدادی و استعماری در تاریخ مبارزات نظام مقدس جمهوری اسلامی مطرح است.

وي افزود: دانشجویان هم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هم در دوران دفاع مقدس نقش مهم و تاثیرگذاری در مقابله با استعمار و استبداد داشتند.

وي ادامه داد: روز دانشجو نمایانگر روح استکبارستیزی، استقلال خواهی، عدالت طلبی و آزادی خواهی دانشجویان ایران در پرتو اسلام است.

احمدی تصريح كرد: علم سلاح اصلی دانشجویان در مقابله با استعمار و استبداد بیگانگان است.

وي افزود: امروز دانشگاه ها در سنگر جهاد علمی، رسالت سنگین تولید علم و تربیت متخصصان متعهد را بر عهده دارند تا با پیشرفت های علمی و فناوری در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.

احمدي بر لزوم تلاش و جدیت بیشتر برای پیشرفت علمی تاکید کرد و با اشاره به در پیش بودن روز دانشجو و روز وحدت حوزه و دانشگاه، خواستار بازدیدهای متقابل حوزویان از دانشگاه و دانشگاهیان از حوزه های علمیه شد.