۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

همزمان با شهادت حضرت رقیه(س)/

دومین اجتماع علمداران برگزار می شود

دومین اجتماع علمداران به بهانه هتک حرمت‌های اخیر و در مقابله با جنایت‌های گروهک‌های تکفیری در کشورهای منطقه همزمان با شام شهادت حضرت رقیه(س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج علی آهی، رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور و از پیرغلامان دستگاه اهل‌بیت(ع)، حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم سخنرانی می‌کنند.

محمدحسین سعیدیان قاری‌ بین‌المللی قرآن کریم در آغاز این مراسم به قرائت قرآن می‌پردازد. همچنین سید مجید بنی‌فاطمه و مهدی ارضی در ادامه این مراسم به اقامه عزا و مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت.

این مراسم به همت هیئت مهدی جان(عج) از ساعت 20 یکشنبه 17 آذرماه در محل خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از مهدیه تهران خیابان شهید بشیری مرکز فرهنگی و حسینیه قائم آل محمد(عج) برگزار می‌شود.

