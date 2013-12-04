دومین اجتماع علمداران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج علی آهی، رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور و از پیرغلامان دستگاه اهل‌بیت(ع)، حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم سخنرانی می‌کنند.

محمدحسین سعیدیان قاری‌ بین‌المللی قرآن کریم در آغاز این مراسم به قرائت قرآن می‌پردازد. همچنین سید مجید بنی‌فاطمه و مهدی ارضی در ادامه این مراسم به اقامه عزا و مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت.

این مراسم به همت هیئت مهدی جان(عج) از ساعت 20 یکشنبه 17 آذرماه در محل خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از مهدیه تهران خیابان شهید بشیری مرکز فرهنگی و حسینیه قائم آل محمد(عج) برگزار می‌شود.