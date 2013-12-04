۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

فرابورس عضو فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرهامونی که هم اکنون در نوزدهمین مجمع سالانه FEAS در مسقط عمان به سر می‌برد، از عضویت کامل فرابورس در فدراسیون بورس‌های اروپا و آسیا (FEAS) خبر داد.

مدیرعامل فرابورس گفت: جلسه مدیران اجرایی فیاس با حضور اعضای فدراسیون تشکیل شد و طی آن با درخواست عضویت کامل فرابورس در فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی موافقت شد.

به گفته وی عضویت در فیاس می‌تواند به سه شکل عضویت کامل، عضویت وابسته و عضویت مربوط باشد که فرابورس به عضویت کامل این فدراسیون درآمده است.

هامونی با بیان اینکه مجمع عمومی شامل همه اعضای فدراسیون است و حداقل سالی یک‌بار تشکیل می‌شود، خاطر نشان کرد: هدف فدراسیون، ایجاد شرایطی برای توسعه بازارهای داخلی، بهبود همکاری و هماهنگ سازی بازارهای اروپا، آسیا و حوزه دریای مدیترانه است و عضویت فرابورس در این فدراسیون علاوه بر آنکه نقطه عطفی در کارنامه این شرکت محسوب می‌شود، آغازی برای حضور پررنگ‌تر فرابورس در عرصه بین‌المللی نیز خواهد بود.

