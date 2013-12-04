سایتها و مراکز همسریابی در مراکز مشاوره ازدواج تعریف شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سکوت مسئولان وزارت جوانان در شرایطی شکسته است که وزیر ورزش و جوانان بتازگی رای اعتماد خود را از نمایندگان مجلس گرفته است و هنوز تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه آغاز نشده است.

اما موضوع ارائه مجوز به مراکز مشاوره به دولت دهم بازمی گردد که وزارت ورزش و جوانان فعالیت هایی در این زمینه انجام داد، اما درنهایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با استناد به نظر مجلس اعلام کرد که مجوز مراکز مشاوره باید از سوی این سازمان صادر شود.

هنگامیکه خبرنگاران موضوع را از مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده پیگیری کردند، هیچ کدام از مسوولان این حوزه حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند و پس از چند روز پیگیری خبرنگاران سید باقر پیشنمازی معاون فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان اعلام کرد که این موضوع خلاف قانون است و ما آن را از مجلس پیگیری می کنیم.

از حدود سه ماه گذشته تاکنون هیچ کدام از مسئولان دفتر ازدواج حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران درباره ساماندهی مراکز مشاوره نشدند.

مریم نجابتیان مدیر گروه برنامه ریزی مشاوره و خدمات روانشناختی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان توضیح داد: براساس آیین نامه اجرایی ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، وزارت ورزش و جوانان موظف شد مراکزی تخصصی با عنوان مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده را راه اندازی کند که از جمله مهم ترین وظایف این مراکز تسهیل همسرگزینی، آموزش و مشاوره پیش، حین و پس از ازدواج است.

وی افزود: برای صدور مجوز فعالیت مراکز مشاوره و نظارت بر عملکرد، مراحل قانونی ثبت نام نیز از طریق پورتال این وزارتخانه انجام شد. مراکز مشاوره ازدواج در سه سطح پیش بینی شدند که در نظر گرفته شد تا مراکز سطح یک مجهز به سایت همسر گزینی باشند که نیاز امروز جامعه جوان ماست.

سایتها و مراکز همسریابی در ذیل مراکز مشاوره ازدواج تعریف شده اند

مدیر گروه برنامه ریزی مشاوره و خدمات روانشناختی اظهار داشت: با توجه به اینکه هیچ نهاد و دستگاهی متولی ساماندهی، هدایت و نظارت بر سایتها و مراکز همسریابی نیست، این سایت ها و مراکز ذیل مراکز مشاوره ازدواج، تعریف شده و مکانیزم علمی و مدونی برای فعالیت این سایتها در شیوه نامه فعالیت مراکز مشاوره سطح یک پیش بینی شده است.

نجابتیان با اشاره به جلسات متعدد کارشناسی و صرف وقت و بودجه برای راه اندازی و فعالیت سامانه الکترونیکی صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده گفت: با توجه به نامه دکتر علی لاریجانی به دکتر احمدی نژاد در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، اعطای مجوز به احراز صلاحیت شدگان و روند ثبت نام متقاضیان مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده موقتاً تا بررسی مجدد موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف چگونگی صدور مجوز برای متقاضیان مراکز مشاوره ازدواج به حالت تعلیق در آمده است.