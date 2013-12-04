به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هشتاد و یکمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار شد و طرحهای جدید سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.

علیشیری در حاشیه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی اظهارداشت: در این نشست 6 طرح جدید سرمایه گذاری خارجی به ارزش معادل 30 میلیون دلار به همراه موارد دیگر مرتبط به طرح های سرمایه گذاری خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در ادامه افزود: از جمله طرحهای مصوب در این هیات، سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید مصالح ساختمانی شیمیایی، سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار، طرح تولید قوطی های فلزی، طرح تولید انواع تینر، میتل استات، ایتل استات و حلال های آلی و بازیافت ضایعات مواد شیمیایی، طرح تولید درب و پنجره پی. وی. سی و آلومینیومی، طرح بسته بندی مواد غذایی و افزایش سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید آبهای معدنی است.

در این جلسه مصوبات دیگری در مورد اصلاح و تمدید مجوز های سرمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسید.

پیش بینی می شود اجرای طرحهای مذکور موجب افزایش اشتغالزایی، بهبود کیفیت محصولات داخلی، انتقال فناوری به کشور و ارتقاء صادرات شود.

اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی شامل معاون وزیر امور خارجه، معاون معاونت راهبردی رئیس جمهور، معاون بانک مرکزی و روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون است و حسب مورد از دستگاههای ذی ربط برای نشست در هیات برای رسیدگی به طرحهای بخشی دعوت به عمل می آید.