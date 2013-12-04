نقش آموزش در پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز غیرقابل انکار است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نظری پویا پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ایدز در آموزشگاه برزین شهرک اندیشه همدان با بیان این مطلب افزود: هر چه شناخت و آگاهی جامعه از خطرات این بیماری بیشتر شود، میزان ابتلا به آن کاهش پیدا می کند.

وی آموزش جوانان و نوجوانان را بسیار مهم و تاثیر گذار برشمرد و اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از نوجوانان پس از ابتلا به ایدز آن را انکار و از جامعه پنهان می کنند و همین موضوع خطر این بیماری را بیشتر می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 2 میلیون نوجوان 10 تا 15 ساله در دنیا به بیماری ایدز مبتلا هستند، ادامه داد: یکی از دلایل پنهان کردن این بیماری آنست که مردم راه های انتقال این بیماری را تنها از طریق اعتیاد تزریقی و تماس جنسی می دانند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان با اشاره به ابتلای 24 هزار نفر به بیماری ایدز در کشور گفت: طبق آمار غیر رسمی تعداد مبتلایان بیش از 110 هزار نفر است که زنگ خطر جدی برای مسئولین مرتبط است.

ناآگاهی از راه های انتقال سرعت رشد بیماری را بالا می برد

نظری پویا افزود: گسترش رفتارهای پرخطر و ناآگاهی از راه های انتقال باعث شده تا سرعت رشد بیماری بالا رود.

وی یادآور شد: طبق نظر سنجی ها در 30 کشور دنیا 50 تا 80 درصد افراد آموزش دیده کمتر به سمت رفتارهای پرخطر و مصرف سیگار والکل می روند و این موضوع نشان دهنده نقش مهم آموزش در پیشگیری از رفتارهای پرخطر است.

وی گفت: محتوای آموزش در کشور در خصوص مهارت های رفتاری و نحوه انتقال بیماری است و با توجه به مبنای مذهبی و غنای فرهنگی مردم، آموزش ها اثرگذارتر خواهد بود.

نظری پویا نقش آموزش و پرورش در تربیت نوجوانان و جوانان را بسیارمهم برشمرد و تاکید کرد: انجمن اولیا و مربیان نیز به عنوان رابطان خانه و مدرسه میتوانند نقش مهمی در این زمینه داشته باشند.

یک درصد هزینه در بحث آموزش، 25 درصد از هزینه های بخش درمان را کاهش میدهد

وی در ادامه گفت: یک درصد هزینه در بحث آموزش، 25 درصد از هزینه های بخش درمان را کاهش میدهد که رقم قابل ملاحظه ای است.

وی با بیان اینکه 4 مرکز مشاوره در شهرستان همدان به مردم خدمات رایگان ارائه می کنند، اظهار کرد: مرکز مشاوره شهدا (تختی)، مرکز کمال آباد، مرکز ولی عصر، مرکز امام حسین (ع) خضر خدمات مشاوره رایگان در زمینه ایدز ارائه میکنند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان نیز در این مراسم با اشاره به نقش دین در کاهش آسیب های اجتماعی گفت: دلیل بسیاری از آسیب های موجود در جامعه بی توجهی به احکام و اصول دینی است چرا که دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین تمامی دستورات و رهنمودهای زندگی سالم را به صورت زیبا و رسا بیان کرده است.

محمود کتابی با بیان اینکه دشمنان جوانان را هدف قرار داده اند و از هیچ کاری برای انحراف آن ها کوتاهی نمی کنند، اظهار کرد: جوانان و نوجوانان سرمایه های اصلی نظام هستند و باید آن ها را از خطرات آگاه کرد.

وی افزود: تعمیق باورهای دینی، استفاده از سنت و سیره ائمه اطهار و تقویت معنویت راه نجات جامعه از آسیب های پیش رو است.

وی با اشاره به روحیه ایمان و شجاعت جوانان در دوران دفاع مقدس افزود: امروز نیز همان روحیه می تواند جوانان را از آسیب ها حفظ کند.