ضرورت ترغیب داستان نویسان به استفاده از آموزه های قرآنی و انبیاء الهی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ادامه از برگزاری کارگاه داستان نویسی در حوزه هنری استان خبر داد و گفت: کارگاه داستان نویسی شنبه های هر هفته از ساعت 16 تا 18 در محل اتاق جلسه حوزه هنری برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مهدی ابراهیم پور مدرس کارگاه داستان نویسی است، گفت: هدف از تشکیل این کارگاه ترغیب و تشویق نویسندگان به ادبیات داستانی و نیز توجه به پتانسیل‌های فرهنگی استان و استفاده از آن در ادبیات داستانی است.

میلانی همچنین اظهار داشت: آموزش و ارتقای سطح داستان‌نویسی داستان‌نویسان استان از دیگر اهداف برگزاری کارگاه داستان نویسی در حوزه هنری استان بوده و در این کارگاه به اهمیت و ضرورت داستان نویسی، مقدمات داستان نویسی، زاویه دید، سبک و روش های صحیح و استاندارد داستان نویسی پرداخته می شود.

وی همچنین یادآور شد: خط و مشی که حوزه هنری آذربایجان شرقی در این قبیل کارگاه ها دنبال می کند این است که داستان نویسان آموزه های قرآنی و انبیاء الهی را در داستان های خود سرلوحه قرار دهند.

