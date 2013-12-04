به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشتاق‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در دومین همایش علمی پژوهشی امام سجاد (ع) در شهرستان بستک اظهار داشت: بررسی ابعاد نورانی شخصیت امام سجاد (ع) ملقب به زین العابدین، اقدام مبارکی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران برپایی این همایش، آن را فرصت مغتنمی برای شناخت زندگانی، شخصیت، جایگاه علمی و تلاش های حضرت سجاد (ع) در ترویج و گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) دانست.

فرماندار شهرستان بستک یکی از اقدامات ارزشمند امام سجاد(ع) را نهادینه کردن فرهنگ عاشورا و آگاه سازی نسل های آینده از حوادث کربلا ذکر کرد و افزود: بدون تردید روشنگری امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) بعد از ماجرای کربلا در تداوم آن نهضت عظیم اسلامی نقش به سزایی داشت.

مشتاق زاده با اشاره به کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه امام سجاد(ع) بیان کرد: با توجه به خفقان جامعه پس از شهادت امام حسین(ع)، صحیفه سجادیه حاصل مبارزه امام سجاد(ع) علیه حکومت ظالم بود که در قالب دعا و مناجات به افشاگری می پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: صحیفه سجادیه دارای آموزه هایی برای زندگی سعادتمندانه است و نسل جوان باید بیشتر به درک عمق معارف صحیفه سجادیه بپردازد و سبک زندگی خود را بر معارف صحیفه سجادیه استوار کند.

فرماندار شهرستان بستک افزود: امیدواریم تمام جوانان عزیز ما خود را به این اثر جاویدان امام سجاد(ع) روز به روز نزدیک تر کنند و روح ایمان، نورانیت دل و حل مشکلات را در آن بجویند.

مشتاق‌زاده افزود: بردباری در زندگی، مردم‌داری، نحوه برخورد با دشمنان و رفتار عاطفی از ارزش‌های اخلاقی امام سجاد (ع) الگوی مناسبی برای همگان است.

دومین همایش علمی پژوهشی امام سجاد (ع) در بستک با حضور جمعی از علما و امامان جمعه اهل تشیع و تسنن به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستک برگزار شد.