مذاکره به معنی سازش با آمریکا نیست/ رسانه ها باید چهره واقعی دشمن را نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدي، ظهر چهارشنبه در اختتاميه همايش بين المللي بسيج و رسانه با بيان اينكه مردم بر فطرت متولد مي شوند و فطرت آنها حقيقت جوست اما حق را بايد براساس واقعيت جستجو كرد، افزود: هر فردي با همان فطرت حقيقت جو حق را براساس تصويري كه از واقعيت دارد عنوان مي كند اما الزاما اين تصوير منطبق بر واقعيت نيست.

وي تاكيد كرد: در آنجايي كه آحاد جامعه تصويري از واقعيت داشته باشند، مسير پيمودن حق سهل و روان مي شود بنابراين اين امر رسالت رسانه ماست.

وي تصريح كرد: اگر بتوانيم واقعيت ها را آن طور كه هست به جامعه بشري نشان دهيم، فطرت حق جو جامعه به سمت مسير درست سوق داده مي شود و در اين راستا بايد برنامه هاي دشمن را بررسي كرده و ماهيت پليد آنان را در جامعه با كمك رسانه نمايان كرد.

مركز اغلب گروه هاي تروريستي در آمريكا قرار داد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اعلام اينكه رسانه نقش تاثيرگذاري در خنثي كردن توطئه هاي دشمن دارد، تصريح كرد: آمريكايي ها از هر انگشتشان شرارت مي بارد و امروز خود را مدعي حقوق بشر معرفي مي كنند و اين امر در حالي است كه سردمداران اين كشور مركز تمام تروريست هاست هستند و اغلب گروه هاي تروريستي پايگاه هاي اصليشان در اين كشور قرار دارد.

وي آمريكا را مركز شكنجه و تعارض با حقوق بشر دانست و افزود: نكبت بارترين پرونده حقوق بشر را آمريكا دارد و با شكنجه گاه هاي متعدد در گوشه و كنار دنيا خود را مهد حقوق بشر مي داند و اينجاست كه رسانه نظام اسلامي بايد با سلاح انديشه و فكر در مقابل آنان بايستد.

سردار نقدي عنوان كرد: سركوب آزادي بيان يكي ديگر از بارزترين ويژگي هاي آمريكايي هاست و با وجود اينكه چند هزار شبكه ماهواره اي در اختيار دارد حاضر نيست وجود يك شبكه نظام اسلامي را برتابد با فشارهاي متعدد مانع شنيدن صداي رسانه ملي ما و ترجمه آن به ساير زبان ها مي شود.

رسالت رسانه هاي جمهوري اسلامي پرده برداري از نقاب تزوير آمريكاست

وي با اعلام اينكه راي مردم آمريكا نقشي در اين كشور ندارد، افزود: رسالت رسانه هاي جمهوري اسلامي بايد پرده برداري از اين نقاب تزوير باشد و در اين راستا ضروري است بدانيم كه مسئله ما با آمريكا موضوع اعتماد نيست بلكه ماهيت اين كشور براي جمهوري اسلامي قابل قبول نيست.

وي تصريح كرد: امروز برخي از افراد تحت تاثير تقلب رسانه اي غربي ها قرار دارند و اين امر درحالي است كه همه جنايتها، شرارتها و پايگاه ماهواره اي ابتزال پراكن و مستحجن و مخرب اخلاق در آمريكا قرار دارد.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: اين همه شرارت در حق ملت ايران، كمك به توزيع و گسترش مواد مخدر در افغانستان و بمب گذاريها در اماكن متبركه را آمريكا انجام مي دهد و اين امر نشان مي دهد كه مسئله ماهيت استكباري آمريكا يك واقعيت انكارناپذير است.

وي با بيان اينكه ماهيت اين كشور درست نيست، اظهار كرد: با دو لبخند و يك مذاكره قرار نيست اعتماد بين ايران و آمريكا ايجاد شود.

جمهوري اسلامي با آمريكا سرسازش ندارد

وي با اشاره به اينكه امام راحل فرمود كه ما تا آخر ايستاده ايم و با آمريكا رابطه برقرار نخواهيم كرد، گفت: تا هنگامي كه آمريكا آدم نشود و دست از حمايت اسرائيل برندارد جمهوري اسلامي با اين كشور سرسازش ندارد.

به گفته وي تا مادامي كه اين كشور به حقوق ساير كشورها تجاوز كند اگر 10 قرارداد را هم به امضا برسانيم بازهم اعتماد ما نسبت به اين كشور جلب نمي شود.

وي يادآور شد: جمهوري اسلامي با صدام هم مذاكره كرد و تا آخر هم گفتيم مرگ بر صدام بنابراين مذاكره دليل سازش و دوستي نيست و در اين زمينه مهمترين رسالت ما برداشتن نقاب از چهره آمريكايي هاست چرا كه اين كشور محور شرارت است.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه 34 سال مقاومت ملت ايران نشان داد كه مي توانيم بدون رابطه با آمريكا امور خود را به پيش ببريم، افزود: اكثريت ملت ايران روزي كه انقلاب پيروز شد بي سواد مطلق بودند اما امروز 4.5 ميليون دانشجو و 100 هزار استاد داريم و با اين امكانات مي توانيم جلوي دشمن بايستيم لذا بايد روحيه مقاومت را تقويت كرد.

وي ادامه داد: رسالت مهم رسانه هاي نظام اسلامي اين است كه در برابر انبوه رسانه هاي دشمن به صورت منسجم و يكپارچه عمل كند.

رسانه هاي جمهوري اسلامي با حفظ اتحاد يك پيام واحد را به گوش جهانيان برسانند

سردار نقدي تاكيد كرد: رسانه هاي غربي به صورت واحد عمل مي كنند و در اين مسير رسانه هاي جمهوري اسلامي نيز بايد با حفظ اتحاد يك پيام واحد را به گوش جهانيان برسانند.

وي با بيان اينكه امروز ارزش رسانه ها ارتقا يافته است، تصريح كرد: هم اكنون نفوذ رسانه جاي قدرت سلاح را گرفته لذا بايد اين اهميت را درك كنيم و سرمايه گذاري بيشتري بر روي رسانه ها داشته باشيم.

وي با اشاره به پيونده بسيج و رسانه عنوان كرد: بسيج و رسانه هر دو يك رسالت دارند و در اين راستا رسانه تلاش مي كند واقعيت ها را منعكس كند و بسيج سعي دارد از اين فضا استفاده كند تا نيروهاي آگاه يافته در برابر دشمن سازمان دهي شوند.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: فرعون ها و طاغوت ها در كنار هم بودن ملت ايران را نمي خواهند و در اين جاست كه رسالت رسانه و بسيج اين است كه مردم را يكپارجه نگه داشته تا مردم اعمال قدرت كنند.

ترورها با هدف تفرقه انداختن ميان امت هاي اسلامي انجام مي شود

وي با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي پس از رسالت پرده برداري از چهره دشمن بايد وحدت ميان ملت ايران را حفظ كند، افزود: اصلي ترين عامل ترورها و جنايت ها كه توسط وهابيت و تكفيريها انجام مي شود با هدف تفرقه انداختن ميان امت هاي اسلامي است و اين موضوع نيز كار آمريكايي هاست.

سردار نقدي يادآور شد: رسانه هاي غربي اين گونه القا مي كنند كه هر ترور و خشونتي كه صورت مي گيرد كار مسلمانان است و در اين زمينه بايد به گونه اي عمل كرد كه اميد دشمن نااميد شود.

بازگو كردن ضعف ها و اصلاح خود

رئيس سازمان بسيج مستضعفين تاكيد كرد: تاكنون توطئه هايي كه دشمن عليه جمهوري اسلامي انجام داده خنثي شده است و ضرورت دارد ضعف هاي خود را نيز بازگو كرده و اصلاح نماييم و اجازه ندهيم دشمن ما را تخريب كند.

وي گفت: اگر خودمان به اصلاح ايرادهايمان بپردازيم دشمن نمي تواند اشتباهات ما را چند برابر بزرگ نشان دهد بنابراين بايد خودمان را نقد كنيم زيرا دشمن همه چيز را سياه نشان مي دهد.

به گفته وي اگر خودمان به دنبال انتقاد از عملكردهايمان باشيم آنگاه پيشرفت ها و اميد به موفقيت بيشتر مي شود.

وي يادآور شد: هر كدام از نامگذاري سالها بر اساس نقد از معايب بوده است طوري كه اگر فساد اقتصادي يكي از مشكلات كشور بوده بنا به فرموده مقام معظم رهبري آن سال با نام انضباط مالي و اقتصادي نام گرفته و اگر در دوره اي توجه به كالاهاي خارجي بيش از بيش بود رهبري سال را با نام حمايت از توليد ملي نامگذاري كرده اند.

وي با بيان اينكه با نقد ناصحانه استحكام انقلاب رقم مي خورد، افزود: امروز برخلاف تصور غلطي كه برخي ها دارند مشكل اقتصادي ما با مذاكره حل نمي شود زيرا نخستين مشكل اقتصاد نظام اسلامي در وابستگي به نفت خام و سپس عدم بهره وري توليد است.

بي انضباطي اقتصادي ربطي به ديپلماسي و مذاكره ندارد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: نرسيدن سود لازم به توليد كنندگان و بي انضباطي اقتصادي ربطي به ديپلماسي و مذاكره ندارد.

سردار نقدي تصريح كرد: عدم خريد نفت، بسته شدن مسير جابجايي پول ها دو مشكلي است كه از سوي غرب بر ما تحميل شده و در اين ميان عدم خريد نفت براي ما مفيد است و در زمينه مسير جابجايي پول اگر با ديپلماسي حل نشد بايد به دنبال راهكار باشيم.

وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه تمام وعده هاي امام راحل تا امروز محقق شده است، افزود: شاه و بختيار از اين كشور رفتند و امروز آمريكا و اسرائيل نيز خواهند رفت و بايد كمربندها را محكم ببنديم تا اين پيچ تاريخي نيز طي شود.

وي عنوان كرد: بشريت امروز بيدار شده و ليبراليسم به بن بست رسيده است و در اين راستا بشريت بايد راه ديگري پيدا كرد و ما بايد نشان دهيم كه اين راه اسلام است.