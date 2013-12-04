تلفات تصادفات رانندگی در چابکسر کاهش یافت

سرگرد حسین حجامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هشت ماهه نخست امسال تلفات تصادفات رانندگی در این حوزه استحفاظی 38 درصد کاهش یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه امسال 37 نفر در تصادفات رانندگی در چابکسر کشته شدند، اظهارداشت: این در حالیکه سال گذشته در این مدت 60 نفر در اثر تصادف جاده ای فوت کردند.

فرمانده پلیس راه چابکسر در ادامه بیشترین تلفات رانندگی را عابران پیاده و موتور سواران اعلام کرد و گفت: عدم توجه به جلو بیشترین دلیل وقوع تصادفات در منطقه بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادف رانندگی در چابکسر بین ساعت 15 تا 21 رخ می دهد، یادآورشد: از حیث تعداد مجروحان ناشی از تصادفات طی هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش را نشان می دهد.