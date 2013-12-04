  1. استانها
  2. البرز
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

جوانمردی در گفتگو با مهر:

اراده قهرمانان رشته های جانبازان ومعلولان درسی برای همه مردم است

اراده قهرمانان رشته های جانبازان ومعلولان درسی برای همه مردم است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز گفت: همه افراد جامعه باید از اراده قهرمانان ورزشی رشته های جانبازان ومعلولان درس بگیرند.

علیرضا جوانمردی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری همایش تجلیل از ورزشکاران جانباز و معلول استان البرز اظهار داشت:حرکت بسیار خوب و پسندیده ای در هفته بزرگ داشت پار المپیک برگزار شد و ما امروز از ورزشکاران معلول و جانباز استان البرز تقدیر به عمل آوردیم.

وی ادامه داد: همزمان با هفته پارالمپیک اعضای اداره کل با حضور در منزل و محل تمرین برخی از قهرمانان جانباز و معلول استان از زحمات و تلاش های آنان تقدیر کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد :قهرمانان ورزشی ما در رشته های جانبازان ومعلولان با افتخارآفرینی و کسب مدال نشان داده اند که معلولیت نمی تواند عاملی بازدارنده در جهت تعالی انسان باشد و همه افراد جامعه باید از این نگاه و اراده درس بگیرند.

جوانمردی در ادامه به برگزاری مسابقات بوکس قهرمان کشوری به میزبانی استان البرز اشاره کرد و گفت: از روز 16 آذر در استان البرز مسابقات کشوری بوکس برگزار خواهد شد که این مسابقات در سالن مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی برگزار می شود و می تواند افتخار بزرگی در ورزش استان باشد.

وی در پایان گفت: ورزش استان این روز ها روند رو به رشدی داشته و برگزاری چنین مسابقاتی در سطح کشور در استان البرز باعث افزایش انگیزه در بین ورزشکاران خواهد شد.

کد مطلب 2188733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها