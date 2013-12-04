اراده قهرمانان رشته های جانبازان ومعلولان درسی برای همه مردم است

علیرضا جوانمردی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری همایش تجلیل از ورزشکاران جانباز و معلول استان البرز اظهار داشت:حرکت بسیار خوب و پسندیده ای در هفته بزرگ داشت پار المپیک برگزار شد و ما امروز از ورزشکاران معلول و جانباز استان البرز تقدیر به عمل آوردیم.

وی ادامه داد: همزمان با هفته پارالمپیک اعضای اداره کل با حضور در منزل و محل تمرین برخی از قهرمانان جانباز و معلول استان از زحمات و تلاش های آنان تقدیر کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد :قهرمانان ورزشی ما در رشته های جانبازان ومعلولان با افتخارآفرینی و کسب مدال نشان داده اند که معلولیت نمی تواند عاملی بازدارنده در جهت تعالی انسان باشد و همه افراد جامعه باید از این نگاه و اراده درس بگیرند.

جوانمردی در ادامه به برگزاری مسابقات بوکس قهرمان کشوری به میزبانی استان البرز اشاره کرد و گفت: از روز 16 آذر در استان البرز مسابقات کشوری بوکس برگزار خواهد شد که این مسابقات در سالن مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی برگزار می شود و می تواند افتخار بزرگی در ورزش استان باشد.

وی در پایان گفت: ورزش استان این روز ها روند رو به رشدی داشته و برگزاری چنین مسابقاتی در سطح کشور در استان البرز باعث افزایش انگیزه در بین ورزشکاران خواهد شد.