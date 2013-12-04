تشریح سه چالش مهم تامین اجتماعی/ رابطه امید به زندگی و سن بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هم اندیشی مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی عملکرد اجتماعی اقتصادی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی و پرسش هایی توسط دانشجویان مطرح که پاسخ های لازم داده شد. در این نشست، بر نقش عواملی مانند امید به زندگی، نسبت سالمندی جمعیت، نرخ اشتغال و بیکاری، نرخ تورم، نرخ سود و بازدهی سرمایه گذاری بر صندوقهای بیمه گر تاکید شد. همچنین عواملی که در پایداری صندوق های بیمه گر تاثیر می گذارد، اینگونه معرفی شد: گسترش پوشش بیمه ای، افزایش درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری، اصلاح ساختار سازمانی بیمه، ارائه مطلوب تعهدات و تعامل با نهادهای حاکمیتی و مدنی، مدیریت مصارف، دریافت مطالبات از دولت وکارفرمایان، الکترونیکی کردن خدمات و تقویت نظام پاسخگویی به ذی نفعان.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست در بیان وضعیت سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با سه چالش عمده روبروست که مهمترین بخش آن چالش حاکمیتی است. در واقع مجلس و دولت قوانینی را بدون در نظر گرفتن پشتوانه مالی برای سازمان تامین اجتماعی وضع می‌کنند که سازمان را با کمبود منابع روبه‌رو می‌کند.

محسن رضایی دومین چالش پیش روی سازمانهای بیمه گر را بازنشستگی زودهنگام دانست و افزود: در تمامی کشورهای دنیا رابطه سن بازنشستگی با امید به زندگی سنجیده می شود اما در کشور ایران امید به زندگی به واسطه پیشرفتی که در عرصه های بهداشت و سلامت داشتیم بالا رفته ولی سن بازنشستگی تغییر پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه تنها تدوین استراتژیهای اقتصادی در سازمان جوابگو نیست گفت: ایجاد بنگاههای اقتصادی و کسب و کار در سازمان تامین اجتماعی، نقش ویژه ای در بهبود وضع اقتصادی سازمان و رفع مشکلات مالی آن دارد.

رضایی تصریح کرد: در ساختار قانون رفاه و تامین اجتماعی، هر روز ماده و تبصره‌ای بنا به مقتضیات زمان افزوده شده است و به همین دلیل این قانون از شکل اصلی خود خارج شده، برای خلاصی از این مشکل باید مدل کسب و کار ایجاد تا در آمدهای جدیدی کسب شود.

نجات امینی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی نیز گزارش مبسوطی در سه حوزه بیمه ای ، درمانی و اقتصادی ارائه داد.

همچنین مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در بیان هدف برگزاری این نشست گفت: ره آورد این نشست آشنایی ذهن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش‌ها، ساختار، وظایف و ماموریتهای سازمان تامین اجتماعی در سه زمینه بیمه‌ای، درمانی و سرمایه‌گذاری است. دکتر حسین امیری گنجه در اشاره به حضور دانشجویان در این نشست گفت: این اقدام جدیدی بود، آنها با وظایف و عملکرد سازمان تامین اجتماعی آشنا می‌شوند و می‌توانند در پررنگ کردن نقش تامین اجتماعی کوشا باشند. وی با اشاره به شرایط خاص مالی سازمان افزود: با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی دوره بلوغ خود را سپری می‌کند و مشکلاتی خود را شناسایی کرده و مشکلات کشف نشده در آینده ایجاد خواهد شد نیازمند این است که این گونه ارتباطات دانشگاهی را برای بقا و دوام و پایداری منابع خود داشته باشد تا بتواند در عرصه رقابتی بین صندوق‌ها نگاه و نگرش علمی تر پیدا کند.

وی یکی از ابزارهای نوین را رابطه بین تامین اجتماعی و دانشگاه دانست و اضافه کرد: سازمان از این طریق به مولفه‌های جدیدی دست پیدا خواهد کرد که می‌تواند پیش‌بینی آینده را برای سهولت بخشی و رضایت‌مندی بیمه‌شدگان را فراهم کند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی در پایان تاکید کرد: رضایت‌مندی بیمه‌شدگان مستلزم خلق منابع و پایداری صندوق است و از طریق دانش جدید و تغییر پارادایم های ذهنی خود به راهکارهای علمی و اصولی دسترسی پیدا خواهیم کرد.