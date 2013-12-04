ایجاد مشکلات امنیتی دشمن در آذربایجان غربی ناموفق بود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت پیش از ظهر چهارشنبه در جریان ديدار با فرماندهان انتظامی آذربایجان غربی گفت: در آذربايجان غربي دشمن همواره قصد ايجاد خلل هاي امنيتي را داشته ولی خوشبختانه با حاكميت نظام مقدس جمهوري اسلامي هيچگاه اين اهداف شوم دشمنان محقق نشدند.

وی تامين امنيت پايدار، مدارا با رفتارهاي اجتماعي مختلف و اشرافيت و تسلط بر حوزه ماموريتي از مهمترين نكات مورد توجه نيروي انتظامي در آذربایجان غربی دانست و افزود: رسالت نيروي انتظامي در نظام مقدس اسلامي، برگرفته از مكتب رسول اكرم(ص) و آموزه هاي ديني و اسلامي است.

استاندار آذربايجان غربي ضمن تقدير از زحمات و خدمات نيروي انتظامي استان در جهت تامين آسايش و امنيت مردم، اظهار داشت: تامين نظم و امنيت جامعه، مداراي با رفتارهاي اجتماعي مختلف و اشرافيت و تسلط بر حوزه ماموريتي توسط نيروي انتظامي، از جمله مهمترين نكاتي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه و تاكيد قرار گيرد.

رژیم معیشتی آذربایجان غربی باید بازنگری شود

سعادت اداره جامعه را با توجه به وجود خواسته ها و تمايلات گسترده، دشوار عنوان نمود و افزود: پيامبر اكرم(ص) نيز در ابتداي بعثت خويش، با انواع ناملايمات روبرو شد اما حركت و رسالت ايشان هيچگاه متوقف نشد و سرانجام اسلام توانست بعنوان دين جهاني معرفي شود.

مقام عالي استان در بخش ديگري از سخنان خود به بركات تشكيل نظام جمهوري اسلامي اشاره و ادامه داد: انقلاب اسلامي از همان روزهاي اول پيروزي، با انواع توطئه ها و سنگ اندازیهاي دشمنان نظام روبرو بوده اما با رهبري داهيانه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري و همراهي مردم، اين توطئه ها همواره با شكست مواجه شده اند.

وي همچنين به ظرفيتها و پتانسيلهاي استان آذربايجان غربي اشاره و عنوان کرد: رژيم معيشتي متكي بر كشاورزي در استان بايد مورد بازنگري قرار گرفته و ساير ظرفيت هاي استان در زمينه هايي مانند صنعت و تجارت بايد مورد شناسايي و توجه قرار گيرند.

کاهش 6 درصدی میزان وقوع جرایم در آذربایجان غربی

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به کاهش 6 درصدی میزان وقوع انواع جرایم در استان از ابتدای سالجاری تا کنون، افزود: در حوزه تصادفات برون و درون شهری نیز با کاهشش 11 درصدی آمار مواجه بودیم.

سردار یحیی شرفی نقش مردم را در تامين نظم اجتماعي حياتي دانست و اظهار داشت: مردم در نظام مقدس اسلامي، در ايجاد امنيت پايدار، انضباط اجتماعي و اصلاح رفتارهاي اجتماعي غلط، نقش بسزايي را ايفا مي‌كند لذا بايد بسترهاي مشاركت مردمي بيش از پيش فراهم شود.

وي در پايان یادآور شد: نيروي انتظامي استان بعنوان سربازان نظام اسلامي در همه صحنه هاي دفاع از ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي حضور دارد و در اين راه آماده جانفشاني مي‌باشد.