شرط گذر از مشکل آبگرفتگی آبادان/ وارث کار ناکرده و نیمه تمام مدیران بازسازی هستیم

عبدالرضا قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه به دنبال راهکاری برای رفع این معضل هستند، افزود: فقط بیان مسائل گره ای از مشکلات باز نمی کند در این راستا رسانه ها می توانند با انجام تحقیقات و پژوهش و ارائه آنها، در این خصوص کمک حال مسئولان باشند اما این اتفاق خوب تاکنون رخ نداده و اغلب رسانه ها وقتشان را صرف دامن زدن به مسائل پیرامونی کرده اند.



وی تصریح کرد: متاسفانه پس از جنگ تحمیلی زیر ساختهای شهری به نحو مطلوبی به انجام نرسید و ما امروز وارث کار ناکرده و نیمه تمام مدیران بازسازی هستیم.



عضو شورای اسلامی شهر آبادان یادآور شد: در زمان حاضر مسئولان شهری به جای آنکه تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازند باید دست به دست یکدیگر داده و به فکر ارائه روشی برای عبور از این مشکل باشند. اینکه هر کس به سلیقه خود کاری را انجام دهد هیچ چیز از پیش نمی رود.



قاسمی زاده ادامه داد: باید مسئله انسداد مسیرهای آبهای سطحی به ایستگاههای پمپاژ که دچار گرفتگی شده اند رفع شود.



وی افزود: ما تاکنون ندیده ایم فردی که اهمال کاری کرده و ایراد و سهل انگاری در کارش وجود دارد ماخذه شود، مردم باید ببینند آنانی که هزینه بیت المال را صرف می کنند اما کاری از پیش نمی برند چگونه مورد ماخذه مسئولان بالا دستی خود قرار می گیرند تا بار دیگر با چنین اتفاقاتی مواجه نشویم.



عضو شورای اسلامی شهر آبادان اظهار کرد: باید تدابیر مناسب اندیشیده شود، وقتی مجاری مسدود باشد چگونه آبهای سطحی به محل ایستگاههای پمپاژ رسیده و دفع شوند؟!! اگر رفع مشکل نشود گره ها گشوده نخواهند شد.



قاسمی زاده تصریح کرد: باید در بحث لایروبی مجاری دفع آبهای سطحی اقدامی جدی صورت گیرد، در گذشته نهرهایی به شکل ذوزنقه جهت هدایت آبهای سطحی ساخته شده بود که کارشناسی شده و هدفمند بود اما الان این نهرها دیگر وجود ندارد و تخریب شده اند.



وی گفت: باید تفکرهای سازنده برای گذر از معضل آبگرفتگی در آبادان ارائه شود، باید برای مباحث و موضوعات مختلف برنامه داشته باشیم و این کار جز در سایه اتحاد و همکاری دستگاههای مرتبط اعم از شهرداری و آبفا میسر نخواهد شد.



عضو شورای اسلامی شهر آبادان افزود: نخبگان زیادی اعم از رسانه ها و دانشگاهیان در شهر داریم که می توانند وارد کار شده و با ارائه تفکرات و ایده های تازه و قابل اجرا به یاری مسئولان بشتابند، اکنون کاری از پیش نمی رود چون تفکرات جمع نیست، اگر این تفکرات گردآوری و تجزیه و تحلیل شود به طور قطع دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در شهر نخواهیم بود.