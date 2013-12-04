معرفی استانداران بوشهر و قزوین/ رئیس جمهور ضمن ارائه بودجه، عملکرد برنامه در سال 90 و 91 را ارائه می کند

به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات مطرح در جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: علاوه بر انتخاب دو استاندار، بخش بعدی و مهم جلسه امروز دولت به آخرین هماهنگی ها در خصوص لایحه بودجه 93 اختصاص داشت.

وی افزود: رئیس جمهور روز یکشنبه با حضور در مجلس لایحه بودجه 93 راتقدیم مجلس خواهد کرد و در نطق خود درباره بودجه علاوه بر اعلام برخی از آمار و ارقام های این لایحه گزارش عملکرد دولت در خصوص برنامه پنجم در سالهای 90 و 91 را ارائه خواهد کرد.

نوبخت یادآور کرد: به رغم اینکه ارائه گزارش عملکرد برنامه در سال 90 جزو وظایف دولت یازهم نیست اما چون حق مجلس و مردم است که اطلاعات لازم را در این خصوص بدست آوردند این عملکرد را ارائه خواهد کرد.

وی یادآور شد: رئیس جمهور علاوه بر ارائه لایحه بودجه اعلام گزارش عملکرد سالهای 90 و 91 درباره برنامه پنجم تاثیر ارقام آن بر زندگی مردم راگزارش خواهد کرد.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور علاوه بر ارائه بودجه و عملکرد سالهای 90 و 91 برنامه پنجم، آثار ارقام بودجه 93 در زندگی مردم و شاخص های کلان اقتصادی را اعلام خواهد کرد.

