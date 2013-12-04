ابلاغ دستورالعمل انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت با حضور دکتر آیتی؛ معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت( رئیس شورا)، نریمانی؛ مشاور و معاون اجرایی معاونت دانشجویی و فرهنگی، دکتر برزویی؛ عضو حقوقدان شورا، قلندری؛ مدرس حوزه مطبوعات دانشگاهی، حسینی؛ سرپرست اداره نظارت و ارزیابی، شریفی؛ سرپرست اداره فوق برنامه، بلوکات؛ نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، صادقی و ابوالحسنی اعضای دانشجویی شورا برگزار شد.

در این جلسه موضوع بررسی نهایی و تصويب دستورالعمل اجرایی برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی عضو کمیته‌های ناظر و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی بررسی شد.

همچنین بررسی و آسیب‌شناسی دلایل افت کیفی نشریات دانشگاهی شرکت‌کننده در پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و بررسی راهکارهای ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای مرتبط با صدور مجوز و انتشار نشریات دانشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و اهتمام بر رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه از دیگر موضوعات در دستور کار این جلسه بود.

در ابتدای این جلسه دستورالعمل اجرایی برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با اصلاح چند ماده و تبصره، این دستورالعمل اصلاح و به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مصوب شد.

در ادامه این جلسه درخواست مجوز انتشار نشریه پنجره کاغذی به مدیر مسئولی سینا توکلی مطرح شد که با توجه به ارائه مستندات لازم از جانب صاحب امتیاز و همچنین تشریح وضعیت خاص دانشگاه علوم پزشکی ایران، بنا بر بند 2 ماده 10 آیین‌نامه ضوابط اجرایی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، با درخواست مجوز انتشار این نشریه به صورت ماهنامه و در قالب 2 شماره تا زمان تشکیل کمیته ناظر بر نشریات این دانشگاه موافقت شد.

قلندری مدرس حوزه مطبوعات دانشگاهی، با آسیب شناسی کیفیت نشریات دانشگاهی در سال گذشته تاکید کرد: تنها راه افزایش تعداد کمی و رشد کیفی نشریات دانشگاهی اجرای نظام آموزشی هدف‌مند به منظور ایجاد وحدت‌رویه و هم‌افزایی بیشتر آموزش‌های اجرایی در دانشگاه‌ها و سطح کارشناسان نشریات دانشگاهی است.

صادقی - عضو دانشجویی شورا، با اشاره به وضعیت نشریات دانشگاهی خاطرنشان کرد: حمایت از دانشجویان علاقمند در این حوزه ضرورت دارد. بعضاً، برخی آموزش‌های ارائه شده با نیازهای فعالان نشریات دانشگاهی تناسب ندارد و جایگاه نظام رتبه بندی و ارزشیابی نشریات هنوز مشخص نشده است.

شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و نظارت بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که دارای 7 عضو ثابت و یک عضو علی‌البدل است.