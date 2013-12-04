به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون با انتقاد از حکم دیوان عدالت اداری برای شرکت های بیمه گفت: حکم اخیر دیوان عدالت اداری موجب اثر منفی بر عملیات بیمه ای در این صنعت می شود؛ اما امیدواریم شورای عالی بیمه راهکاری برای این حکم در نظر بگیرد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اعلام اینکه تا زمانیکه نظام مالی جایگزین نظام تعرفه ای نشود نباید انتظار بهبود صنعت بیمه را داشت، افزود: انتظار نداریم صنعت بیمه در مدت کوتاهی تمامی فاکتورهای نظارتی را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه افزایش نظارت در گام اول موجب افزایش رقابت در صنعت بیمه و کاهش سطح عمومی قیمت ها می شود، بر اهمیت شفافیت در صنعت بیمه تاکید کرد و اظهار داشت: سیستم غیرشفاف دارای فساد بیشتری است؛ از زمانی که بحث حذف تدریجی تعرفه ها در صنعت بیمه شکل گرفت شفافیت در صنعت بیمه بهتر از قبل شد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با بیان این که شرایط بازار رقابتی در بازار غیر شفاف پیاده نمی شود، تصریح کرد: چارچوب بیمه مرکزی و ساختار آن هنوز بر مبنای نظارت تعرفه ای است و قوانین اصلی آن هنوز اصلاح نشده است.

تاجگردون خاطرنشان کرد: در عملیات بیمه گری هیچ کس نباید انتظار سود داشته باشد، صنعت بیمه در بخش بازرگانی قرار دارد و حلقه های تکمیلی این صنعت باعث رشد بیمه خواهد شد. سه فاکتور رقابت، شفافیت و استفاده از سیستم های نوین فناوری عوامل مهم نظارت بهتر هستند و باید این موارد در نظارت بیمه مرکزی مورد توجه باشد.

در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: « با توجه به اینکه مطابق بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند 1 مصوبه 6/3/1388 و بند الف مصوبات جلسات مورخ 6 / 8 / 88، 20 /8 / 88 و 4 / 9 / 88 و بند 1 مصوبه 22 / 2 / 89 شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکتهای بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره 57410/91- 27 / 12 / 91 رئیس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی 27 / 12 / 91 ابطال می شود.»