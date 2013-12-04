۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

یعقوبی:

خانواده مهم ترین رکن برای تکمیل فعالیت های مدرسه است/ وجود 40 مدرسه استعداد درخشان در کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: رئيس استعدادهاي درخشان آموزش و پرورش كرمان از وجود 40 مدرسه استعداد درخشان در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یعقوبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران خانواده را یکی از مهم ترین ارکان های حمایت و تکمیل فعالیت های مدرسه دانست و گفت: والدین باید در راستای شناخت و پرورش خلاقیت و استعدادهای دانش آموزان گام بردارند و اموزش و پرورش و خانواده در کنار یکدیگر باید برای این امر تلاش کنند.

این مسئول به برگزاری کلاس های متمرکز المپیاد علمی در مدارس استعداد درخشان استان کرمان اشاره کرد و اذعان داشت: باید سعی کنیم با حمایت از دانش آموزان و پرورش استعدادهای آنها در مسیر مناسب زمینه مسب موفقیت های بیشتر در المپیاد علمی را فراهم آوریم.

وی با اشاره به اهمیت المپیاد علمی در مدارس و توجه دانش آموزان به این مقوله یادآور شد: در سال گذشته استان کرمان موفق به کسب مدال طلای المپیاد علمی جهانی شد که باعث خرسندی و افتخار است.

یعقوبی گفت: 11 هزار و 74 دانش آموز کرمانی در 40 مدرسه استعداد درخشان این استان مشغول کسب علم و دانش هستند.

رئيس استعدادهاي درخشان آموزش و پرورش كرمان گفت: 405 کلاس در مدارس استعداد درخشان استان موجود است که از این تعداد کلاس 50 درصد آنها هوشمندسازی شده اند.
 

