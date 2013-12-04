خانواده مهم ترین رکن برای تکمیل فعالیت های مدرسه است/ وجود 40 مدرسه استعداد درخشان در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یعقوبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران خانواده را یکی از مهم ترین ارکان های حمایت و تکمیل فعالیت های مدرسه دانست و گفت: والدین باید در راستای شناخت و پرورش خلاقیت و استعدادهای دانش آموزان گام بردارند و اموزش و پرورش و خانواده در کنار یکدیگر باید برای این امر تلاش کنند.

این مسئول به برگزاری کلاس های متمرکز المپیاد علمی در مدارس استعداد درخشان استان کرمان اشاره کرد و اذعان داشت: باید سعی کنیم با حمایت از دانش آموزان و پرورش استعدادهای آنها در مسیر مناسب زمینه مسب موفقیت های بیشتر در المپیاد علمی را فراهم آوریم.

وی با اشاره به اهمیت المپیاد علمی در مدارس و توجه دانش آموزان به این مقوله یادآور شد: در سال گذشته استان کرمان موفق به کسب مدال طلای المپیاد علمی جهانی شد که باعث خرسندی و افتخار است.

یعقوبی گفت: 11 هزار و 74 دانش آموز کرمانی در 40 مدرسه استعداد درخشان این استان مشغول کسب علم و دانش هستند.

رئيس استعدادهاي درخشان آموزش و پرورش كرمان گفت: 405 کلاس در مدارس استعداد درخشان استان موجود است که از این تعداد کلاس 50 درصد آنها هوشمندسازی شده اند.

