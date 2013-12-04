فعالان فرهنگي نهاوند تجلیل مي شوند/شناسایی 330 هئيت، تكيه و حسينيه در نهاوند

حجت الاسلام حسين گروسي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم تجليل از فعالان فرهنگي شهرستان نهاوند شامل روحانيون، مداحان، خبرنگاران، مسئولين و پير غلامان هئيت هاي مذهبي دي ماه سال جاري در نهاوند برگزار مي شود.

گروسي گفت: فعالان فرهنگي در راستای ترويج مسائل فرهنگي و آشنايي جوانان و دانش آموزان با احكام اسلامي و سبك زندگي اسلامي نقش مهم و حساسي بر عهده دارند.

وي ادامه داد: دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران بعد از اجراي راه ها و اقدامات مختلف از جمله تحريم و جنگ نظامي به اين نتيجه رسيده اند که براي از بين بردن حكومت اسلامي بايد اعتقادات و فرهنگ اسلامي ملت ايران را دچار شبهه و ترديد كرد.

سرپرست سازمان تبليغات اسلامي شهرستان نهاوند عنوان كرد: مسائل فرهنگي كشور و اشخاص و گروه هايی كه در تأثيري گذاري فرهنگ نقش دارند بايد از تمام ظرفيت و توان خود و دستگاه هاي موجود براي مقابله با توطئه دشمن كه سالهاي قبل مقام معظم رهبري از آن بعنوان شبيخون فرهنگي نام بردند استفاده كنند.

حسين گروسي بيان داشت: در شهرستان نهاوند بيش از 330 هئيت و تكيه و حسينيه وجود دارد كه در طول سال برنامه ها و مراسم فرهنگي و مذهبي مختلف را برگزار مي كنند.

گروسي افزود: بهره گيري از ظرفيت هئيت ها و مداحان براي جذب و آموزش جوانان بايد با برنامه ريزي و برگزاري كلاس های آموزشي مختلف و با مشخص شدن اولويت هاي فرهنگي انجام شود.

وي نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه را مهم بيان كرد و گفت: امروز هيچ اتفاق و رخدادي نمي تواند در جامعه مقبوليت داشته و تبديل به يك فرهنگ درست شود مگر خبرنگاران و اصحاب رسانه در اطلاع و بيان آن به جامعه كمك كنند.