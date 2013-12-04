نظر رهبری در بحث ارتباط با آمریکا فصل الخطاب است

محسن هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال مهر درباره حذف شعار مرگ بر آمریکا از رسانه ملی که چندی پیش در کشور مطرح شد اظهار داشت: آن چیزی که در سایت آمد، این بود که در زمانی بحثی مطرح شد که شعار مرگ بر آمریکا در رسانه ملی مطرح شود یا خیر.

فرزند ارشد هاشمی رفسنجانی افزود: بحث ارتباط با آمریکا با مسئولان نظام است و در این زمینه نظر رهبری فصل الخطاب خواهد بود.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره استفاده از معماری ایرانی و اسلامی در پروژه های دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: این موضوع از مدت ها قبل در دانشگاه آزاد مطرح بوده است اما بر اساس دستور آقای میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی بنا شده است تا به معماری ایرانی و اسلامی توجه جدی صورت گیرد و یک مشاور ساخت و ساز به کار گرفته شود تا الزامات الگوی معماری اسلامی را پیاده کند.

این مسئول ادامه داد: متأسفانه در وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری نیز الزامات و الگوهای دقیقی را ارائه نکره اند و سردرگمی در این زمینه وجود دارد.