جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه/ دلار 2955 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 856 هزارتومان، طرح قدیم 856 هزار تومان، نیم سکه 434 هزار تومان، ربع سکه 258 هزار تومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 769 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1218 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2955 تومان، هر یورو را 4006 تومان، هر پوند را 4830 تومان و هر درهم امارات را 808 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز