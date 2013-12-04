۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه/ دلار 2955 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 856 هزارتومان، طرح قدیم 856 هزار تومان، نیم سکه 434 هزار تومان، ربع سکه 258 هزار تومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 769 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1218 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2955 تومان، هر یورو را 4006 تومان، هر پوند را 4830 تومان و هر درهم امارات را 808 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه چهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 856000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 856000
نیم سکه 434000
ربع سکه 258000
1 گرمی 168000
هرگرم‌طلای18عیار 88769
نوع ارز  
دلار آمریکا 2955
یورو 4006
پوند انگلیس 4830
درهم 808

 

