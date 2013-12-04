مطالعات تکمیلی سد غازان چای خوی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نقی کریمی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه آب که با حضور اعضای شورای اسلامی خوی برگزار شد افزود: مطالعات اولیه این سد که بعلت برخی نواقصات از سوی وزارت نیرو تائید نشده بود پس از مطالعات تکمیلی مورد تصویب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بزودی با تخصیص اعتبار عملیات اجرایی آن آغاز می شود اظهارداشت:این سد از نوع خاکی با هسته رسی خواهد بود که بر روی رودخانه قطور احداث خواهد شد.

کریمی حجم مخزن این سد را بالغ بر 130 میلیون متر مکعب دانست و عنوان کرد: این سد آب مورد نیاز 33900 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را تامین خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اعتبارات مورد نیاز برای ساخت این سد 360 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی همچنین پیشرفت فیزیکی سد انحرافی بویلاپوش خوی را که برای تنظیم آب سد غازان چای و تامین آب کشاورزی 500 هکتار از اراضی منطقه احداث میشود 26 درصد اعلام کرد و افزود ؛ با تخصیص اعتبار بزودی عملیات اجرایی این طرح سرعت می گیرد.

غلامحسین عماری فرماندار خوی نیز در این جلسه با اشاره به محدویت های آب دربخش کشاورزی خوی خواستار تصریع در احداث سد زود بازده یزدگان شد و گفت: این سد با حجم مخزن 2 میلیون 400 هزار متر مکعب آب 500 هکتار ازاراضی کشاورزی منطقه یزدکان خوی را تامین خواهد .

در این جلسه مشکلات انهار عمومی و قدیمی جاری در سطح شهر خوی بررسی شد و مقرر شد با متجاوزان به حریم این انهار برخورد قانونی صورت کیرد.