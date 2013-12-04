تراز تجاری آذربایجان شرقی بالاتر از متوسط کشوری/ افزایش 3 درصدی صادرات در 7 ماهه جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر سياستگذاري درست برای دستیابی به تراز تجاري مطلوب و صادرات با ارزش افزوده بيشتر، یادآور شد: به رغم کاهش میزان صادرات کشور در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان صادرات استان در همین مدت سه درصد افزایش داشته است.

عظمایی گفت: هم رشد اقتصاد و هم نرخ رشد صنعت منفي است و 15 درصد كاهش صادرات و 25 درصد كاهش واردات در هفت ماهه جاری نشان مي دهد كه حجم تجارت کشور کاهش یافته است .

وي همچنین افزود: ارزش صادرات بر واحد وزن، نسبت به ارزش واردات بر واحد وزن در کشور يك به سه است و اين نشان مي دهد كه ارزش هر واحد صادرات یک سوم ارزش هر واحد واردات در کشور بوده و این امر وضعیت متعادلی نیست.

عظمایی با اشاره به اینکه تراز تجاری آذربایجان شرقی از متوسط کشور بالاتر است ، افزود: با سیاستها و برنامه های جدید امید زیادی به بهبود وضعیت اقتصاد و حجم تجارت در کشور وجود دارد.