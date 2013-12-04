  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

عظمایی خبر داد:

تراز تجاری آذربایجان شرقی بالاتر از متوسط کشوری/ افزایش 3 درصدی صادرات در 7 ماهه جاری

تراز تجاری آذربایجان شرقی بالاتر از متوسط کشوری/ افزایش 3 درصدی صادرات در 7 ماهه جاری

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی از وضعیت مطلوب آذربایجان شرقی از لحاظ تراز تجاري در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر سياستگذاري درست برای دستیابی به تراز تجاري مطلوب و صادرات با ارزش افزوده بيشتر، یادآور شد: به رغم کاهش میزان صادرات کشور در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان صادرات استان در همین مدت سه درصد افزایش داشته است.

عظمایی گفت: هم رشد اقتصاد و هم نرخ رشد صنعت منفي است و 15 درصد كاهش صادرات و 25 درصد كاهش واردات در هفت ماهه جاری نشان مي دهد كه حجم تجارت کشور کاهش یافته است .

وي همچنین افزود: ارزش صادرات بر واحد وزن، نسبت به ارزش واردات بر واحد وزن در کشور يك به سه است و اين نشان مي دهد كه ارزش هر واحد صادرات  یک سوم ارزش هر واحد واردات در کشور بوده  و این امر وضعیت متعادلی نیست.

عظمایی با اشاره به اینکه تراز تجاری آذربایجان شرقی از متوسط کشور بالاتر است ، افزود: با سیاستها و برنامه های جدید امید زیادی به بهبود وضعیت اقتصاد و حجم تجارت در کشور وجود دارد.

کد مطلب 2188764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها