داوری بیش از 40 تله فیلم در جشنواره جام جم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا معصوم زادگان اظهار کرد: چون این بخش دوسالانه است تنها فیلمهایی که طی دو سال گذشته در این شبکهها تولید و پخش شده مورد داوری قرار خواهد گرفت. البته فیلمهایی که پخش سینمایی داشتهاند و بر پرده سینما رفتهاند از داوری جشنواره خارج میشود.
دبیر بخش تلویزیونی جشنواره جام جم ترکیب داوری بخش فیلمهای تلویزیونی را خوبی دانست و گفت: سعی کردیم همه جوانب و معیارهایی که برای یک تله فیلم لازم است را داشته باشیم و هیات داوری ترکیبی از افراد صاحب نام در عرصههای مختلف تلویزیونی هستند.
معصوم زادگان همچنین درباره شرکت آثار تولیدی مرکز سیما فیلم در جشنواره توضیح داد: از آنجایی که سطح تولید تله فیلم در سیما فیلم از نظر تعداد زیاد است، تنها سهم 30 درصدی تولیدات دو سال اخیر در این مرکز را برای حضور در جشنواره درنظر گرفتهایم.
وی درباره نحوه انتخاب این تله فیلمها نیز اظهار کرد: هیات انتخاب آثار برای حضور در جشنواره در سیما فیلم تشکیل شد که از میان تله فیلمهای تولید شده، 30 درصد آنها انتخاب و به دبیرخانه جشنواره ارسال شدهاند.
هیات داوری بخش تلویزیونی سومین جشنواره جام جم متشکل از تاجبخش فنائیان، علی اصغر داوود آبادی، اکبر نبوی، پرویز شیخ طادی، حسین یاری، محمد کاسبی و مسعود نقاش زاده است.
