به گزارش خبرنگار مهر، خردادماه سال 84 بود که محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دولت هشتم اعلام کرد که با موافقت اعضای عضو سازمان جهانی تجارت، ایران عضو ناظر این سازمان شده است. خبر خوبی که امیدهای زیادی را در دل تجار ایرانی و اقتصاد زنده کرد و همگان بر این باور بودند که در آینده‌ای نه چندان دور، دیوار تعرفه ای میان ایران و سایر کشورهای دنیا شکسته خواهد شد و ایران به تجارت آزاد و بدون مرز با دنیا دعوت خواهد شد.

در آن روزها برخی آنقدر در این زمینه تند می رفتند که حتی بر این باور بودند که اگر دیوارهای تعرفه ای برداشته شود، چگونه می توان تولید را حمایت کرد و تکلیف تولیدکنندگان ما که هنوز آمادگی ورود به عرصه رقابتی یک مسابقه جهانی نشده اند، چه باید بکنند.

روزها می گذشت و تب و تاب برای تجارت آزاد بالا می گرفت، اما روزهای عمر دولت هشتم رو به پایان بود و کار باید به دولت جدید واگذار می شد، حال ریش و قیچی در دست دولتمردان کابینه جدید قرار داشت که گزارش رژیم تجاری ایران را متناسب با سوالات طرح شده از سوی اعضا، پاسخ دهند. اما این پروسه و تنظیم مجدد گزارش رژیم تجاری ایران، به عمر یک دولت هم قد نداد و در آبان ماه سال 88 و روی کار آمدن دولت دهم بود که این گزارش ارسال شد.

در این مدت، نه تنها خبری از برداشتن دیوارهای بلند تعرفه ای و سیاستهای پایدار تجارت در ایران نبود، بلکه هر روز هم تعرفه ها تغییر می کرد و گاهی اوقات برخی تعرفه ها بسیار بالا برده می شد، در واقع کمتر نشانی از این بود که دولت قصد دارد که خود را برای الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کند. البته برخی مسائل و مشکلات تحریم را بهانه عدم پیگیری مطالبه الحاق به سازمان جهانی تجارت می کردند.

متعاقب ارايه گزارش رژيم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت، اعضای گروه كاری الحاق ايران به اين سازمان نسبت به طرح پرسش‌هاي خود در خصوص اين گزارش اقدام كردند و در اسفندما سال 1388 بود که 697 سوال كتبی از طرف سازمان جهانی تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل شد. بر اين اساس؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولي الحاق جمهوری اسلامی ايران به سازمان جهانی تجارت، با همكاري وزارتخانه‌ها و دستگاههای داخلی نسبت به تهيه پاسخ های لازم به اين سوالات اقدام و نسبت به ارايه آن به WTO اقدام كرد.

حال از آبان سال 1390 بود كه پاسخ سئوالات گروه كاری توسط ايران به سازمان جهانی تجارت ارايه شده، اما هیچ پیشرفتی در الحاق ايران به چشم نمی خورد.

جدیدترین خبرها حکایت از آن دارد که ایران دوباره قصد دارد پس از فضای مثبت ایجاد شده بعد از توافق ژنو، الحاق خود به سازمان جهانی تجارت را پیگیری کند. حال این سئوال مطرح است که آیا در پروسه الحاق ایران به این سازمان، آماریکا بازهم درخواست را وتو خواهد کرد؟

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به مهر می گوید: محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قصد دارد تا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را پیگیری کند. بر همین اساس به نظر می رسد که ایران قدرت چانه زنی بهتری را نسبت به گذشته در مورد پیگیری الحاق داشته باشد.

وی افزود: تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت‌های آن از جمله برنامه های محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان رای اعتماد از مجلس بوده است.