54 حلقه چاه برای جلوگیری از آب گرفتگی در منطقه 4 قم حفر شد

احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به افزایش سرانه فضای سبز در سطح منطقه چهار و نیاز به آب و تأمین آب مورد نیاز این بوستان‌ها که از چالش‌های پیش رو بوده سبب شد تا این شهرداری جهت تامین آب بوستان های محلی خود نیز، مخازن بتنی احداث کند.

وی افزود: رویکرد این شهرداری در سال 92 بر این است که آبیاری بوستان ها از طریق شبکه جدیدالاحداث آب خام صورت پذیرد و در کنار آن نیز احداث مخازن بتنی سطحی و زیرسطحی جهت ذخیره آب مورد نیاز در مواقع افت فشار شبکه برای هر یک از بوستان های در حال احداث در دستور کار است.

شهردار منطقه چهار قم گفت: این مخزن 100 مترمکعبی از ابتدای آذر ماه شروع شده و تا پایان آذر به اتمام می رسد و اعتبار لازم جهت بهره برداری از آن در حدود یک و نیم میلیارد ریال است.

نکونام افزود: با توجه به اینکه هر ساله در هنگام بارش نزولات آسمانی، بعضی از نقاط سطح شهر دچار آبگرفتگی شده و سبب ایجاد مشکلات زیادی از قبیل اختلال در تردد وسائط نقلیه و عابرین پیاده، مشکلات ترافیکی، احتمال آسیب به بافت منازل شهروندان و غیره می‌شود و این معضلات سبب می شود تا شهرداری ها قبل و هنگام فصل بارش تمهیدات زیاد و متفاوتی در محیط شهری بیاندیشند.

وی ادامه داد: از این رو حوزه خدمات شهری تاکنون 2 هزار و 960 مترمکعب لایروبی انجام داده و در حدود 290 سرویس کامیون ضایعات انتقال داده است و در زمینه رفع نقاط دارای آبگرفتگی فاقد جدولگذاری و شیب نامناسب اقدام به حفر 54 حلقه چاه کولی کرده است.

وی ادامه داد: همچنین این حوزه تاکنون اقدام به احداث، اصلاح و کف سازی انهار سطح منطقه به میزان 42 هزار و 500 متر کرده و جهت هدایت آبهای سطحی به چاههای حفر شده، انهار و کانال های آبرو اقدام به چهار هزار متر لوله گذاری کرده است.