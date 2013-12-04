بارش 74 میلیمتری باران در آذربایجان غربی/شمال استان کم بارش بود

فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه میانگین ریزشهای جوی از ابتدای مهرماه سالجاری تا کنون در سطح استان 74.1 میلیمتر گزارش شده، افزود: در این راستا سردشت با 163.5 میلیمتر، پیرانشهر با 149.7 میلیمتر و انزل با 95.3 میلیمتر به ترتیب پر بارش ترین مناطق استان بودند.

وی با بیان اینکه شهرهای شمالی آذربایجان غربی متاسفانه طی این مدت مقدار قابل توجهی ریزشهای جوی را جذب نکرده اند، ادامه داد: بطوریکه در چایپاره تنها 35.2، پلدشت 40.4 و خوی 41.1 میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به بارش 15.4 میلیمتر بارندگی طی 48 ساعت گذشته در سطح استان، اعلام کرد: متاسفانه از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون نسبت به دوره مدت مشابه سال قبل با کاهش 28.6 میلیمتری بارشها در استان مواجه بودیم.

کاهش 22 میلیمتری بارندگی در آذربایجان غربی

مطلبی فر با اعلام اینکه در این راستا در خوی با کاهش 59.2، مهاباد 58.9 و نقده 48.7 میلیمتری بارندگیها طی این مدت مواجه بودیم، اظهار داشت: این در حالی است که در پلدشت با کاهش 3.2 میلیمتری ولی در ماکو و چالدران به ترتیب با افزایش 15 و 3.5 میلیمتری بارندگی همراه بودیم.

وی همچنین با اشاره به کاهش 22 میلیمتری میزان بارندگیهای از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون نسبت به بلند مدت مشابه، عنوان کرد: با مقایسه آمار بارشها در تکاب، سردشت و ماکو به ترتیب 141.1، 89.4 و 59.6 میلیمتر کاهش و در انزل، بوکان و شاهین دژ به ترتیب 34، 4.7 و 3.5 میلیمتر افزایش داشته است.

پیش بینی بارش برف در اغلب مناطق آذربایجان غربی

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی در خصوص پیش بینی 3 روزه وضعیت جوی استان، اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی وضعیت جوی استان از اواخر وقت امروز چهارشنبه تا روز جمعه ابری همراه با بارش برف در ارتفاعات و باران خواهد بود.

مطلبی فر یادآور شد: همچنین با توجه به احتمال بروز اختلال در تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر استان لذا به رانندگان توصیه می شود ضمن پرهیز از انجام سفرهای غیر ضروری در صورت لزوم از ایمنی خودرو اطمنان حاصل کرده و وسایل و تجهیزات ایمنی و گرمایشی به همراه داشته باشند.

وی از احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و آبگرفتگی معابر سطح شهرهای استان نیز خبر داد و گفت: باید نکات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی انجام شود.