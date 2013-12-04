خدمت به معلولین جامعه در نزد خداوند از اجر زیادی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران مدارس استثنایی و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه اظهار داشت: خدمت به خلق خدا از اجر زیادی برخوردار است اما خدمت به معلولین و افراد ناتوان اجر بالاتری دارد.

وی یادآور شد: در روایات، افضل ترین اعمال سخت ترین آن ها معرفی شده و به همین خاطر است که خدمت به معلولین به خاطر سختی ها و مشکلاتی که به دنبال دارد از پاداش و اجر دوچندان در نزد پروردگار برخوردار است.

آیت الله علما خاطرنشان کرد: افرادی که به معلولین ارائه خدمت می کند انسان هایی هستند با دل های بزرگ که قبل از هرچیز به رضای خداوند فکر می کنند و شایسته بهترین تقدیرها هستند.



امام جمعه کرمانشاه همچنین بر مهربانی با معلولین تاکید کرد و گفت: خدمتی که به این افراد ارائه می شود بهتر است با روی گشاده انجام گیرد و باید کودکان معلول و استثنایی را فرزندان خود بدانیم.

آیت الله علما در پایان خواستار کمک مردم به مراکز نگهداری افراد معلول شد و گفت: کمک به این مراکز از بهترین امور خیر محسوب شده و شایسته است افراد توانگر نسبت به انجام این مهم اهتمام ورزند.