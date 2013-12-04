10 كيلو زعفران از مزارع نهاوند برداشت شد

احد ظفري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو و دو دهم از وسعت مزارع كشاورزي نهاوند به كشت و برداشت زعفران اختصاص دارد و 20 نفر در اين عرصه فعاليت دارند.

ظفري افزود: کشت پیازچه زعفران در فصل تابستان انجام شده و برداشت این محصول که از اواسط آبان ماه شروع شده، تا اواسط آذر ادامه خواهد داشت.

وي ادامه داد: در حال حاضر مزارع کاشت زعفران در منطقه روستای فارسبان نهاوند قرار دارند و زعفران کشت شده تا هفت سال در زمین قابل برداشت است و می تواند بصورت تلفیقی در باغات در کنار محصولات دیگر کشت شود.

رئيس اداره جهاد كشاورزي نهاوند عنوان كرد: اقدامات به زارعی، انتخاب بذر کافی و مناسب، استفاده از کودهای ریزمغذی و استفاده از کودهای آلی همراه با کودهای ماکرو، فسفات، پتاس و ازت در پاییز موجب افزایش عملکرد مزارع زعفران می شود.

احد ظفري گفت: در زمینه کاشت و برداشت زعفران در شهرستان نهاوند 12 نفر فعالیت دارند و این محصول که به نسبت سایر محصولات کشاورزی نیاز كمتري به آب كشاورزي دارد می تواند جایگزین مناسبی برای دیگر محصولات کشاورزی نهاوند باشد.