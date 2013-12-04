پذیرش بدون آزمون دانشجو در 9 رشته تحصیلی در مرکز علمی کاربردی بازرگانی ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خوفی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی ارومیه برای نیمسال دوم 93-92 در 9 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و به صورت بدون آزمون اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

وی با بیان اینکه پذیرش دانشجوی بدون آزمون در 4 رشته کارشناسی و 5 رشته کاردانی صورت می گیرد افزود: زمان پذیرش از نیمه دوم آذر ماه به صورت محدود و با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.

خوفی ادامه داد: در این راستا در مقطع کارشناسی در رشته های مدیریت تبلیغات تجاری، مدیریت تعاون، مدیریت بیمه ( گرایش مسئولیت) و مدیریت بیمه ( گرایش اموال ) از علاقه‌ مندان به تحصیل در این مرکز آموزشی ثبت ‌نام به عمل می‌آید.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی ارومیه اضافه کرد: در مقطع کاردانی نیز در رشته های امور گمرکی، امور بیمه، امور بازاریابی، مدیریت کسب و کار و امور نمایشگاهی دانشجو پذیرش می شود.

وی یادآورشد: علاقه ‏‌مندان به ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می‏توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور و انجام روند ثبت‌‏نام اینترنتی، مرکز علمی کاربردی بازرگانی ارومیه را جهت ادامه تحصیل با توجه به علاقه‌‏مندی خویش انتخاب کنند.