۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۵

در کهگیلویه و بویراحمد/

هنوز تعدادی از دست اندرکاران برگزاری انتخابات مطالبات خود را دریافت نکرده اند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: 10 هزار نفر دست اندرکاران برگزاری انتخابات 24 خردادماه تاکنون مطالبات مربوط به حق الزحمه خود را دریافت نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل حسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیش از 15 هزار نفر در این انتخابات که شامل سه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا بود فعالیت کردند.

وی بیان داشت: 46 هیأت اجرایی در سطح شهرها و شهرستانها در کنار سایر کمیته های امنیتی و انتظامی، فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی، 864 شعبه اخذ رأی ، 20 نفر در هر شعبه و دو هزار ماشین، ستاد انتخابات استان را در امر برگزاری انتخابات یاری کردند.

حسنی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای دریافت مطالبات این افراد، تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده 63 درصد از مطالبات این افراد تا پایان آذر ماه سال جاری پرداخت می شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری با بیان اینکه37 درصد مطالبات باقیمانده نیز تا پایان سال پیگیری و پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: اسناد مربوط به این افراد و فعالیتهای انجام شده توسط فرمانداریها تنظیم شده و به حوزه اداری، مالی و ذیحسابی استانداری ارسال شده است.

حسنی نقص اطلاعات فعالیتهای انجام شده افراد را از عوامل تاخیر در پرداخت مطالبات عنوان کرد و گفت: این اسناد اکنون تکمیل شده و تا پایان ماه جاری مطالبات افراد پرداخت می شود.

