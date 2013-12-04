هنوز تعدادی از دست اندرکاران برگزاری انتخابات مطالبات خود را دریافت نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل حسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیش از 15 هزار نفر در این انتخابات که شامل سه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا بود فعالیت کردند.

وی بیان داشت: 46 هیأت اجرایی در سطح شهرها و شهرستانها در کنار سایر کمیته های امنیتی و انتظامی، فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی، 864 شعبه اخذ رأی ، 20 نفر در هر شعبه و دو هزار ماشین، ستاد انتخابات استان را در امر برگزاری انتخابات یاری کردند.

حسنی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای دریافت مطالبات این افراد، تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده 63 درصد از مطالبات این افراد تا پایان آذر ماه سال جاری پرداخت می شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری با بیان اینکه37 درصد مطالبات باقیمانده نیز تا پایان سال پیگیری و پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: اسناد مربوط به این افراد و فعالیتهای انجام شده توسط فرمانداریها تنظیم شده و به حوزه اداری، مالی و ذیحسابی استانداری ارسال شده است.

حسنی نقص اطلاعات فعالیتهای انجام شده افراد را از عوامل تاخیر در پرداخت مطالبات عنوان کرد و گفت: این اسناد اکنون تکمیل شده و تا پایان ماه جاری مطالبات افراد پرداخت می شود.