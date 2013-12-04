مراسم اربعین حسینی در همدان یکپارچه برگزار می شود

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مراسم اربعین حسینی امسال با حضور عزاداران حسینی و هیئات مذهبی شهرستان در محل میدان امام خمینی (ره) همدان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود در این مراسم ۴۸۰ هیئت مذهبی شرکت کنند، ابراز داشت: این مراسم با تجمع عزاداران و سوگواران حسینی در یک جا و بدون حمل هیچ علم و یا کتلی برگزار می‌شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با اشاره به اینکه در این مراسم علاوه بر عزاداری امام حسین (ع) و یارانشان برنامه های دیگری نیز انجام می‌شود، عنوان داشت: مدیحه سرایی و مداحی در رثای امام حسین (ع) و سینه زنی و سخنرانی با محوریت قیام عاشورا و بیان بایسته های قیام عاشورا از جمله برنامه های این مراسم است.

حجت الاسلام جمشیدی در ادامه با بیان اینکه هیئات مذهبی در اشاعه فرهنگ عاشورایی در جامعه نقش بسزایی دارند، عنوان داشت: هیئات مذهبی شهرستان همدان در ماه محرم و صفر فعال بوده و برنامه های مختلفی را در راستای عزاداری ابا عبدالله (ع) و ترویج و اشاعه فرهنگ عاشورایی در جامعه انجام می دهند.

وی ابراز داشت: یکی از برنامه های شاخص در هیئات مذهبی برگزاری نشست های بصیرتی با حضور مبلغین و شرکت نوجوانان و جوانان در این نشست ها بوده به طوریکه این نشست ها با استقبال گسترده قشر جوان جامعه روبرو بوده است.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به اینکه هیئات مذهبی فضای مناسبی را برای تبادل افکار و آشنایی جوانان و نوجوانان با اهداف و چرایی قیام عاشورا فراهم می کنند، ابراز داشت: ایام محرم و صفر با توجه به حضور جوانان و نوجوانان در مراسم عزاداری امام حسین (ع) زمان مناسبی برای برگزاری نشست های بصیرتی و آگاهی قشر جوانان با مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی است.