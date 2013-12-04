۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

زارع به مهر خبر داد:

بارش باران و برف در روزهای پایانی هفته در قم

قم-خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان قم از بارش باران و برف در روزهای پایانی هفته در این استان خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز چهارشنبه هوا ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید است و از بعد از ظهر بارش باران آغاز می شود.

وی ادامه داد: در روز چهارشنبه سمت باد شمال غربی، سرعت باد بین 10 تا 15 متر بر ثانیه و حداقل دما 6 و حداکثر دما نیز 14 درجه است.

مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: در روز پنجشنبه هوا ابری همراه با بارش باران و در اواخر وقت بارش برف و در برخی از ساعات همراه با وزش باد است.

وی ادامه داد: سمت باد در روز پنجشنبه جنوب شرقی، سرعت باد بین هفت تا 12 متر بر ثانیه و حداقل دمای فردا هفت درجه و حداکثر دما نیز 9 درجه است.

زارع بیان کرد: در روز جمعه هوا ابری در برخی ساعات همراه با بارش برف و باران و وزش باد است.

وی ادامه داد: سمت باد در روز جمعه شمال غربی و سرعت وزش باد بین 10 تا 15 متر بر ثانیه و حداقل دما سه درجه و حداکثر دما نیز هشت درجه است.
 

کد مطلب 2188794

