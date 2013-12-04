به گزارش خبرنگار مهر، جواد پورحسینی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری همایش تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی که در محل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان برگزار شد با بیان اینکه مدارس بهترین مکان برای فرهنگسازی است، ادامه داد: فرهنگ سازی در مدارس با محوریت اغناء فکری برای جوانان باید دنبال شود.
وی با بیان اینکه براساس نظر کارشناسان مهمترین سن یادگیری دوران ابتدایی و نوجوانی است، ادامه داد: شش ساله کردن دوره ابتدایی، بیشتر با رویکرد فرهنگی صورت گرفته و در این میان تشویق نسل جوان برای الگوگیری حجاب برتر بسیار اهمیت دارد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان معطوف کردن خانوادهها به موضوع حجاب و حفظ حریم زن در جامعه را از مهمترین اهداف برگزاری همایش بزرگ تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی دانست و گفت: در راستای برگزاری این طرح از دانشآموزانی تجلیل میکنیم که خودشان چادر را انتخاب کردهاند.
وی ادامه داد: در این راستا از بین 31 هزار و 596 دانشآموز دختر کلاس اولی بیش از یک هزار و 830 دانشآموز چادری شناسایی شده و مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.
