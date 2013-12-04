برگزاری جشنواره فیلم استانی بسیج اختران/ پیگیر راه اندازی دانشگاه هنر در مشهد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیرامون برگزاری جشنواره فیلم بسیج"اختران" اظهار کرد: این جشنواره در بخش های داستانی، مستند، انیمیشن، نماهنگ و فیلم نامه نویسی با هدف شناخت و پرورش استعداد های هنرمندان بسیجی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه شناسایی نخبگان هنری و ارائه الگوهای ارزشمند و اصیل جهت پرورش رشد و شکوفایی فرهنگ و ارزش های اسلامی از جمله اهداف برگزاری سومین جشنواره فیلم استانی بسیج "اختران" است عنوان کرد: در این جشنواره همه اقشاروعلاقمندان به هنرمی توانند در این جشنواره شرکت کنند وهر فرد می تواند سه اثر در بخش های مختلف جشنواره ارائه دهد و اثرات برتر به جشنواره ملی فیلم بسیج راه می یابند.

کمالی گفت: بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس،ولایت و رهبری، عدالت طلبی، استقلال ، آزادگی، استکبارستیزی و دین باوری، ایثار و شهادت در بخش ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

پیگیر راه اندازی دانشگاه هنر در مشهد هستیم

وی بیداری اسلامی و مقاومت ملل؛ انتظار، امید و آرمانگرایی، مضامین آیینی و اجتماعی، اصول خانواده، اخلاق وسبک زندگی اسلامی، مهرورزی، حجاب و عفاف، تحقق شعار سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از جمله محورهای مورد بخش عمومی ذکر کرد.

وی آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را 10دی ذکر کرد و افزود: زمان برگزاری مرحله استانی این جشنواره در مشهد22و23آذر ماه جاری و مرحله کشوری این جشنواره ابتدای سال 93 برگزار می شود.

مسئول بسیج هنرمندان خراسان رضوی گفت: پیگیر راه اندازی دانشگاه هنر در مشهد هستیم و در صورت عدم موافقت با راه اندازی این دانشگاه نسبت به تاسیس مرکزآفرینش های هنری بسیج اقدام خواهیم کرد.

همه هنرمندانی فعال در جبهه تهاجم فرهنگی بسیجی محسوب می شوند

دبیراجرایی سومین جشنواره سومین جشنواره فیلم استانی بسیج نیز با تاکید بر اینکه از دیدگاه بسیج هنرمندان همه هنرمندانی که در جبهه مقابله با تهاجم فرهنگی هستند بسیجی محسوب می شوند افزود: همه فعالان جبهه فرهنگی می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: بسیاری از بسیجیان هنرمند به دلیل کمبود امکانات از این استان مهاجرت کردند و تلاش شد تا از این هنرمندان برای حضور در جشنواره دعوت شود.

حسن کمالیان با اشاره به برنامه های جنبی این جشنواره از نمایش فیلم در بخش سینمایی در حاشیه این جشنواره خبر داد و افزود: حداکثر زمان فیلم ها در بخش داستانی و انیمیشن 30 دقیقه، مستند 5 تا 40دقیقه، نماهنگ 7 دقیقه است و داوری آثار نیز در بخش های عمومی و ویژه در یک سطح مورد ارزیابی داوران قرار می گیرد.

گفتنی است، این جشنواره با مشارکت اداره کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی، حوزه هنری و معاونت فرهنگی شهرداری مشهد، صداو سیمای مرکز خراسان و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار می شود.